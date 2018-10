In favoarea motiunii s-au exprimat 40 de senatori, 64 au fost impotriva si 8 s-au abtinut. Votul a fost secret cu bile. Cei 35 de initiatori, senatori PNL si USR, sustineau in textul motiunii ca ministrul Transporturilor "a adus in stare de dezastru sectorul rutier si calea ferata din Romania" si atrageau atentia asupra realitatilor care genereaza zilnic blocaje in trafic in aproape toate localitatile din tara, dar mai cu seama in municipii si orase.

Semnatarii motiunii au cerut, in timpul dezbaterilor din plen, demisia ministrului Sova.