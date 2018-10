Moțiune Finanțe. Budăi, PSD: Cea mai proastă moțiune scrisă vreodată "De aceasta data am citit cea mai proasta motiune simpla scrisa vreodata de cei aflati in Opozitie. Ca sa o spun pe romaneste, slava Domnului ca nu sunteti la guvernare. Stimati colegi din Opozitie, daca aspirati sa ajungeti la guvernare, asa cum va promite de ceva vreme domnul presedinte Iohannis, ar trebui sa va pregatiti mai temeinic, sa va faceti cu mai multa atentie temele si sa cititi cu atentie datele financiare si indicatorii macroeconomici ai tarii pe care vreti sa o conduceti. Nu as vrea ca atunci cand veti ajunge la guvernare, sper cat mai tarziu, sa bagati iar Romania intr-o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

