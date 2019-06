Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca motiunea de cenzura nu are sanse de reusita, precizand ca parlamentarii ALDE nu au parasit partidul, in pofida ofertei de posturi de ministri...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța eșecul moțiunii de cenzura inca dinainte de supunerea acesteia la vot. Ajuns la Parlament, acolo unde se supune la vot moțiunea care vrea sa dea jos Guvernul Dancila, Tariceanu a dat un raspuns categoric:Citește și: Veste de ULTIMA ORA despre Mihai…

- Viorica Dancila a declarat, marți, ca nu are emoții cu privire la moțiunea de cenzura și ca are incredere in colegii din PSD și ALDE. Premierul a afirmat ca nu va discuta cu Calin Popescu Tariceanu inainte de votul moțiunii de cenzura, conform Mediafax.„Nu am nicio emoție, am incredere in…

- Azi se voteaza moțiunea de cenzura! De cate voturi mai are nevoie Opoziția. Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” va fi dezbatuta si votata azi in plenul reunit al Parlamentului. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita…

- Parlamentarii care au semnat motiunea de cenzura apartin grupurilor parlamentare PNL, USR, PMP si UDMR, a anuntat miercuri liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. 'Guvernul Dancila trebuie demis fara ordonante de urgenta, fara parole de acces si fara cozi la vot. Grupurile parlamentare…

- Parlamentarii din grupul Pro Europa vor sustine motiunea de cenzura, a declarat miercuri Daniel Constantin, vicelider al grupului, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni. "Astazi de dimineata am avut un prim contact cu colegi de la PNL. Am agreat cativa pasi. Se lucreaza la motiunea de cenzura si,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, la B1TV, ca partidul sau a demarat deja discuțiile cu PNL privind depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva guvernului Dancila și despre optimizarea șanselor de reușita a acesteia. ”Discutam in aceste zile foarte serios si responsabil despre motiunea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca ministrul Tudorel Toader a luat "decizii importante", care au contribuit la "curatarea Justitiei", precizand ca nu doreste ca la motiunea simpla privind justitia cei din PSD, nemultumiti de activitatea ministrului, sa faca "involuntar", prin…