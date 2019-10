Moţiune de cenzură. Ziua adevărului pentru Guvernul Dăncilă Documente atasate: Motiune de cenzura Guvernul Dancila "Motiunea nu va trece, Guvernul nu va cadea. Eu cred in responsabilitatea parlamentarilor. Cred ca multi dintre membrii Parlamenului, chiar si dintre cei care au semnat aceasta motiune, maine nu o vor vota", s-a aratat increzatoare Viorica Dancila miercuri seara, cu cateva ore inainte de ședința Parlamentului. Aceeași siguranța a aratat-o și președintele Klaus Iohannis, insa in direcția cealalta. „Eu imi doresc foarte mult ca motiunea de maine din Parlament sa fie incununata de succes. Acest guvern esuat, acest guvern in deruta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

