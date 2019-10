Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania. Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca, dupa motiune,…

- ”De doua zile, Ministerul Afacerilor Interne a ramas fara conducere! E pentru prima oara in istoria acestei instituții care are un rol central in asigurarea ordinii publice și siguranței cetațeanului. In plin proces de reformare a sistemului de urgența, pe fondul tragediei de la Caracal, in…

- ”In acest moment, sunt mii de familii ale caror venituri depind exclusiv de bunul plac al președintelui Iohannis. E vorba de angajații din ministerele vacantante de ALDE și din companiile sau agențiile din subordine. Ma aștept ca domnul Iohannis sa dea din nou vina pe PSD pentru consecințele negative…

- "Domnul presedinte refuza propunerile doamnei Dancila, iar motivele invocate sunt ilegale si constitutionale. Domnul presedinte refuza sa isi indeplineasca atributiile, anume ca in caz de remaniere sau vacantare a postului, presedintele revoca si numeste la propunerea premierului. Este o formula…

- Update: PSD a decis sa anuleze reuniunile Biroului Permanent Național (BPN) și Comitetul Executiv (CEx) ale partidului care trebuiau sa se desfașoare, luni, prima de la ora 12.00 și a doua incepand cu ora 18.00, au declarat surse ale formațiunii, pentru MEDIAFAX. Stirea initiala: Ședința BPN…

- "O felicit pentru nominalizarea de astazi și sunt increzator ca poate fi acel președinte unificator, integrator și demn de care are nevoie Romania. Presedintele Viorica Dancila este tot ceea ce nu a reusit sa fie vreodata Klaus Iohannis - un om care respecta Constitutia, care iși apara țara și o…

- Va redam, integral, mesajul transmis de catre Calin Popescu Tariceanu: "KLAUS IOHANNIS LOVEȘTE LA TEMELIA DEMOCRAȚIEI MODERNE 'Este datoria partidelor parlamentare de a gasi forma cea mai potrivita prin care sa transpuna in legislație opțiunea cetațenilor.' Spunand azi asta,…

- “Președintele Iohannis este, din nefericire, un difuzor perpetuu de discordie sociala! Ințelegem cu toții tensiunea prin care trece, odata ce iși dorește un mandat nou pe realizari insesizabile, pe acorduri de imagine care dau bine in ochii romanilor, lipsite de consistența și pline de PR țintit!…