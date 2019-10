Moțiune de cenzură. Viorica Dăncilă, despre miza dărâmării Guvernului şi numirea procurorilor 'Interpretarea a fost asa cum si-a dorit-o fiecare. Eu am spus, am vorbit despre Sectia speciala, pentru ca, dupa cum stiti, in spatiul public au aparut anumite afirmatii sau unele dintre ele au fost legate de Ministerul Justitiei. Le-am spus ca noi nu vom lua nicio hotarare, nu vom da nicio ordonanta de urgenta in domeniul Justitiei nici pentru desfiintarea Sectiei speciale, nici pentru alt motiv', a declarat Dancila, intrebata despre afirmatiile sale din sedinta PSD, in urma carora o parte dintre membrii CSM au solicitat sesizarea CCR. 'Categoric ca mizele guvernarii sunt legate si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

