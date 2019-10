Stiri pe aceeasi tema

- Ședința Camerelor reunite in care urma sa fie citita moțiunea de cenzura depusa de opoziție impotriva Cabinetului Dancila a fost suspendata, dupa ce ordinea de zi care stabilea citirea moțiunii miercuri si vot sambata a fost respinsa. Moțiunea nu a mai fost citita și in consecința, votul nu va mai avea…

- Ședința Parlamentului dedicata citirii moțiunii de cenzura a fost inchisa, miercuri, de Florin Iordache, intr-o explozie de bucurie a parlamentarilor opozitiei, care au reusit sa respinga la vot programul ordinii de zi. Miza este ca votul decisiv la motiunea de cenzura sa nu fie sambata, ci intr-o…

- Opozitia a criticat decizia PSD de a supune la vot motiunea de cenzura sambata, 5 octombrie, in conditiile in care parlamentarii vin la serviciu, de regula, doar in primele trei zile ale saptamanii.

- Conducerea Parlamentului a fost convocata, miercuri, de la ora 10,30, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura. Deja, o prima sedinta a fost suspendata, marti seara, din lipsa de cvorum, Opozitia acuzand PSD-ul ca vrea sa impuna votul la motiune intr-o zi de week-end. Liderii Opozitiei…

- Este vorba de 234 de semnaturi la care s-ar putea adauga si altele in zilele urmatoare. Motiunea de cenzura a Opozitiei a fost semnata chiar si de unii parlamentari din PSD, sustin aceleasi surse. Toate partidele din Opozitiei au semnat motiunea de cenzura, care ar putea fi depusa la inceputul saptamanii…

- Moțiunea de cenzura a Opoziției ar putea fi depusa la inceputul saptamanii viitoare, susțin surse politice pentru Digi24.ro. Data de 30 septembrie a fost propusa deja de liderii PNL celorlalte partide parlamentare care semneaza moțiunea. Aceleași surse susțin ca liberalii au obținut deja semnaturile…

- Premierul Viorica Dancila recunoaste ca nu va veni, deocamdata, cu remanierea in Parlament si ca asteapta ca Opozitia sa depuna motiunea de cenzura. Sefa Executivului crede ca motiunea de cenzura nu va trece la vot. "Trebuie ca opozitia sa arate numarul de voturi pe motiune si daca gandim logic, motiunea…

- Liberalii au avut, marti seara, o discutie, la sediul central al partidului din Aleea Modrogan, cu presedintele Klaus Iohannis, cu care au discutat despre campania electorala si planul demiterii Guvernului. Potrivit unor surse politice, PNL va depune motiunea de cenzura la sfarsitul saptamanii viitoare…