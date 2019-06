Moțiune de cenzură. Tăriceanu: Toată lumea este clar lămurită ”Entuziasmul provocat la alegerile din 26 mai, a facut opoziția sa umfle un balon care se numește moțiunea de cenzura. Dupa cum am vazut, saptamana trecuta, unul din liderii PNL-ului, doamna Turcan, a ințepat ușor balonul cu un ac, ca sa se mai reduca presiunea pentru ca și-au dat seama ca nu au majoritate. Incercarile pe care le-au facut și la noi și la PSD au eșuat. Toata lumea, astazi, este clar lamurita ca moțiunea nu mai are niciun fel de șansa”, a precizat Calin Popescu Tariceanu in direct la Romania TV. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

