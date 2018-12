Stiri pe aceeasi tema

- Pasul 1. La mijlocul lunii noiembrie, PNL a depus la Parlament o solicitare de revocare a lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor. In consecinta, Biroul Permanent (BP) al Camerei Deputatilor urma sa puna solicitarea pe ordinea de zi a plenului pentru a fi votata. Asa cere procedura. Numai…

- Reactionand pe marginea solicitarii exprimate in cursul primei parti a zilei de catre parlamentarii Opozitiei, care l-ar vrea plecat din fruntea Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a trimis o multime de sageti catre presedintele Iohannis, pe care a lasat sa se inteleaga ca l-ar vedea in spatele acestei…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea si Florin Iordache sunt „revocati de drept“ din functiile pe care le au in conducerea Camerei Deputatilor, cu toate ca nu a fost dat votul final. Presedintele USR, Dan Barna, si liderul PMP, Eugen Tomac, s-au alaturat demersului.

- Deputatul PNL Raluca Turcan susține ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de președintele de for, a respectat procedura, așa ca Liviu Dragnea a pierdut funcția de președinte al Camerei Deputaților. Turcan afirrma ca daca nu e recunoscut votul, Opoziția va parasi plenul, conform Mediafax.Citește…

- Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat miercuri, in plenul in care se discuta daca se va supune la vot revocarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, ca se poate ajunge la greva parlamentara, daca nu se iau in calcul propunerile Opozitiei.

- PNL, PMP și USR au depus la Parlament o inițiativa de schimbare a regulamentului Camerei Deputaților pentru ca Liviu Dragnea sa poata fi schimbat din funcție.Masura vine dupa ce liderul PRO Romania, Victor Ponta, a anunțat ieri acest demers. In cadrul unei conferințe de presa acesta a precizat…

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, a fost intampinat miercuri, in holul de onoare al Palatului Cotroceni, de catre presedintele Klaus Iohannis. Intalnirea celor doi oficiali este urmata de convorbiri tete-a-tete, de convorbiri oficiale, precum si de o declaratie de presa…

- Victor Ponta prezinta un plan concret de actiune pentru schimbarea Guvernului Dancila si debarcarea lui Liviu Dragnea din fruntea PSD. Fostul premier sustine ca e nevoie de 10 pasi pe care Opozitia sa-i urmeze in Parlament. Nu este uitat nici presedintele Iohannis, caruia Ponta ii da indicatii precise…