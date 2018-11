Moțiune de cenzură. Tăriceanu: Fără niciun fel de ezitare vă spun lucrul acesta Intrebat daca ar putea 'pica' guvernul la o motiune de cenzura, Tariceanu a infirmat, aratand ca partidele din opozitie au numar insuficient de voturi pentru a trece o motiune si coalitia este stabila. „Nu, absolut sigur (nu ar pica guvernul n.r.), fara niciun fel de ezitare va spun lucrul acesta. (...) Ele voteaza si acum impreuna, dar nu au majoritate. Ca sa treaca o motiunea e o chestiune simpla, e cu numar de voturi. Majoritatea care este PSD plus ALDE are un numar de voturi mult mai mare decat tot ce strange PNL, USR si nu stiu, PMP probabil, daca mai exista. (...) Lucrurile sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

