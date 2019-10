Moţiune de cenzură. Mihai Fifor, despre posibile trădări din PSD: Au făcut-o deja "Sa va spun de ce nu va trece moțiunea: 1. Niciun partid din opoziție nu vrea sa vina la guvernare! Ar fi o misiune imposibila sa obțina cea mai mare creștere economica din UE, sa duca șomajul mai jos de 3%, sa creasca salariul mediu net la peste 44%, iar pe cel minim net cu 41%, sa creasca pensia medie neta cu peste 54%, sa creasca puterea de cumparare a romanilor cu peste 40%. Orice partid ar veni la guvernare dupa PSD, va arata cat de slab e in comparație cu PSD! Nimeni nu-și permite asta inainte de parlamentarele din 2020! 2. Singura propunere de premier din partea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu trei zile înaintea votului, liberalii mizeaza pe 244 de parlamentari care s-ar pronunța pentru demiterea Cabinetului Dancila, din necesarul de 233. Președintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni ca, pe lânga cele 244 de voturi, ar mai putea veni alte trei din partea unor parlamentari…

- "Noi chiar am crezut ca semnatarii moțiunii vor sa dea jos guvernul cat mai repede, așa ca le-am propus ca votarea sa fie sambata. PNL chiar iși dorește ca sambata sa fie zi lucratoare pentru toata lumea, deci nu vad de ce ar avea o problema. Dar toți acești ipocriți evita sa urgenteze votul pe care…

- 'Din sutele de promisiuni indeplinite de PSD in cei 3 ani de guvernare (le puteți vedea pe www.guvernarepsd.ro), le-am cerut partidelor din opoziție sa semneze un Pact care sa garanteze ca vor menține macar 5 dintre ele.1. sa nu inghețe pensiile.2. Sa nu inghețe salariile.3. Sa nu…

- Ludovic Orban ii transmite premierului Viorica Dancila ca a strans 237 de semnaturi. ”Mesaj pentru VVD: 237> 233” scrie Ludovic Orban pe Facebook. Mesajul lui Ludovic Orban are peste 110 distribuiri. Premierul se afla in SUA in acest moment. Moțiunea de cenzura…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece pentru ca reprezentantii Opozitiei nu au "cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". Moțiunea de cenzura cu care ne amenința opoziția nu va trece nici de aceasta data. Au mai…

- Aflata în vizita în SUA, Viorica Dancila tranmite un mesaj opoziției de la București, susținând, într-o postare pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece. Intervenția premierului vine în contextul în care liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii au…

- ALDE a decis sa voteze moțiunea de cenzura inițiata de PNL, a anunțat luni, la finalul Biroul Politic Executiv, președintele Calin Popescu Tariceanu. Acesta a precizat ca 20 de parlamentari ALDE vor semna moțiunea.”Cu puțin timp în urma s-a încheiat ședința ALDE, în care…

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…