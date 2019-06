'Sansele sunt mai mari decat la toate motiunile de cenzura depuse dupa decembrie 2016. Am reusit un parteneriat intre cinci formatiuni politice, alaturi de PNL fiind USR, PMP, Pro Romania, UDMR. (...) Am purtat negocieri cu toate grupurile parlamentare, mai putin PSD si ALDE, care au luat decizia sa nu voteze motiunea de cenzura si atunci strategia de negociere cu PSD si ALDE este o negociere individuala, am implicat nu numai echipele oficiale de negociere, dar si parlamentari individuali. (...) Pana acum suntem, pe calculele pe care le avem, pe un scor nu foarte departe de cele 233 de voturi…