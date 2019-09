Stiri pe aceeasi tema

- PNL ar fi strans 238 de semnaturi pentru motiunea de cenzura privind demiterea Guvernului Dancila, conform unor surse liberale. Aceasta ar urma sa fie depusa vineri sau cel tarziu luni, 30 septembrie. Surse liberale au declarat pentru MEDIAFAX ca PNL ar fi strans 238 de semnaturi pentru motiunea de…

- Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, luni, in BEX al PNL, ca are promisiunea a 22 de voturi de la ALDE la moțiunea de cenzura, au declarat surse din partid, pentru Mediafax. Liderul PNL le-a mai spus ca moțiunea va fi depusa pe 30 septembrie.

- „Toate actiunile Partidului National Liberal sunt in conformitate cu calendarul pe care vi l-am comunicat public. La ora actuala exista un text al motiunii de cenzura, care a fost convenit cu cei de la USR, PMP si UDMR. Acest text a fost transmis si catre celelalte doua formatiuni politice: ALDE…

- Opozitia nu se grabeste sa depuna motiunea de cenzura, la adresa Guvernului Dancila, desi, pe hartie, ar avea semnaturile dar si voturile pentru a da jos Executivul. In acest moment, criza politica poate fi deblocata doar de o motiune de cenzura. PSD nu se grabeste sa ceara, in Parlament, un vot de…

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…

- "Deocamdata avem o majoritate parlamentara foarte fluida, chiar discutam despre motiunea de cenzura, chiar si astazi am discutat cu Ludovic Orban, cu liderul PNL. Si am cazut de acord sa depunem toate eforturile care depind de noi pentru a strange cele 233 de semnaturi pentru a ne asigura ca motiunea…

- "Am spus foarte limpede ca PNL e pregatit in orice moment sa iși asume guvernarea, Preferam ca acest lucru sa se produca dupa alegeri anticipate. Alegeri anticipate și punem in loc un parlament legitim care sa permita o majoritate pro democratica", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara, la Digi…

- Moțiunea de cenzura este unul din instrumentele opoziției intr-un stat democratic. Se presupune ca Romania este un stat democratic, cu o putere care este majoritara și cu o opoziție minoritara, dar care opoziție trebuie sa foloseasca instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv moțiunea de cenzura.…