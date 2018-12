Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa ce s-a intamplat in ultimele zile, cine nu voteaza motiunea de cenzura este fie mai prost ca Dancila, fie mai ticalos ca Dragnea", a scris Ludovic Orban pe Facebook. Moțiunea de cenzura, initiata de PNL, USR si PMP Motiunea de cenzura intitulata "Ajunge! Guvernul Dragnea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca UDMR ar trebui sa sustina motiunea de cenzura impotriva Guvernului, deoarece trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile Partidului Popular European, din care Uniunea face parte.

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache declara vineri ca cea mai mare parte a colegilor de la PSD vor pleca acasa miercuri, dupa sedinta de vot final, dar apoi, la insistentele jurnalistilor a spus ca va fi asigurat cvorumul de sedinta la motiune, o decizie finala pe acesta tema fiind…

- "Am discutat cu politicieni care sustin coalitia de guvernare, ca exista oameni care vor vota motiunea de cenzura, desi nu fac parte nici din PSD, nici din ALDE. Sunt oameni care fac parte din grupul minoritatilor nationale care au spus ca la motiunea de cenzura vor vota si vor sustine acest demers,…

- Initiatorii motiunii ar putea primi un sprijin neasteptat din partea UDMR, daca vor da lamuriri cu privire la cateva aspecte legate de ce va urma dupa eventuala demitere a premierului Dancila. Astfel, potrivit presedintelui partidului, Kelemen Hunor, liderii Opoziției ar trebui sa raspunda pe cine…

- "Nu am pierdut majoritatea din Parlament, nu confundati cele doua locuri din Camera Deputatilor cu majoritatea, majoritatea inseamna Senat si Camera Deputatilor. Deci, avem sustinerea Guvernului in Parlamentul Romaniei si nu am absolut nicio emotie legata de motiunea de cenzura", a declarat Viorica…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are "absolut nicio emotie" legata de motiunea de cenzura si a spus ca majoritatea parlamentara este asigurata in Senat si Camera Deputatilor. "Nu am pierdut majoritatea din Parlament, nu confundati cele…

- Ca reactie la decizia ministrului delegat pentru Afaceri Europene de a parasi fotoliul pe care il ocupa, cu mai putin de doua luni inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului UE, liderul PMP a adresat un mesaj public colegilor sai din fruntea formatiunilor din Opozitie – PNL si USR- cerand urgentarea…