Stiri pe aceeasi tema

- Dupa informatiile din acest weekend cu privire la existenta unei valize cu documente compromitatoare la adresa lui Liviu Dragnea, liderii opozitiei l-au ironizat pe seful PSD, aducand in Parlament, intr-un geamantan, textul motiunii de cenzura...

- Biroul Executiv al PNL a votat, in sedinta de luni, ca parlamentarii PNL sa nu paraseasca Bucurestiul, in intervalul 14-21 noiembrie, in contextul intentiei de a depune in acea perioada o motiune de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, au spus surse din interiorul partidului, pentru MEDIAFAX.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reactionat, luni, la declaratia presedintelui Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, care a spus sambata ca relatia cu ministrul Justitiei decurge foarte bine. Eu il rog si el asculta, a afirmat liderul social democrat, informeaza Agerpres.roMinistrul Justitiei…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca Opozitia pare sa faca "un blat rusinos" cu PSD, refuzand sa depuna motiune de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, iar PNL si USR mimeaza opozitia, liderii Ludovic Orban si Dan Barna multumindu-se sa depuna doar motiuni simple impotriva ministrilor.

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat ca Opoziția pare sa faca "un blat rușinos" cu PSD, refuzand sa depuna moțiune de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, iar PNL și USR mimeaza opoziția, liderii Ludovic Orban și Dan Barna mulțumindu-se sa depuna doar moțiuni simple impotriva miniștrilor,…

- Comitetul Executiv al PSD a transat disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scorul final este neclar: Dragnea a prezentat o victorie zdrobitoare, in timp ce Firea…

- Patru primari PSD din Mehedinți - Marius Screciu (Drobeta Turnu Severin), Constantin Trușca (Șimian), Lucian Coanda (Bacleș) și Ionuț Stoican (Isverna) au ținut sa fie prezenți la Palatul Parlamentului, acolo unde se ține ședința CexN, pentru a-și manifesta susținerea totala fața de Liviu Dragnea in…

- Presedintele PSD Braila, Ion Rotaru, se alaturi celor trei semnatari ai scrisorii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea si sustine nevoia unor masuri care sa imbunatateasca imaginea partidului si a guvernului.Vezi AICI scrisoarea semnata de Firea, Stanescu si Tutuianu, in numele unui…