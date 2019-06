Moţiune de cenzură. Fifor: Nu cred că PNL are curajul să își asume "Vedem zilele acestea ca moțiunea de cenzura este unul din instrumentele de imagine de care se folosește opoziția pentru scoring politic și jocuri de imagine intr-o logica electorala. Deși este un instrument perfect legitim și democratic, opoziția a reușit sa-l transforme intr-o tactica de campanie. Nu cred ca PNL are curajul sa iși asume guvernarea. Nu a vazut nimeni un program de guvernare. Nu a vazut nimeni o propunere de echipa guvernamentala. Ce știm insa cu siguranța despre “programul de guvernare” al PNL – asta pentru ca sunt declarațiile publice ale domnului Orban - este ca vor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

