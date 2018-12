Moțiune de cenzură. Dăncilă, dezlănțuită: Nu vă înțeleg! V-ați propus deja să pierdeți alegerile viitoare? Dancila a acuzat Opoziția ca dorește taierea pensiilor și salariilor. „Ma surprinde ca insistați pe subiectul ca nu sunt bani pentru plata pensiilor și salariilor. Reluați aceasta idee ca vrem sa creștem prea mult, de la 6% din PIB la 11%. din PIB. Spuneți ca le creștem din pix fara nicio logica economia. Eu chiar nu va ințeleg! V-ați propus deja sa pierdeți alegerile viitoare? Transmiteți doua mesaje negative romanilor. Asta va reprezinta. Primul e ca in opinia dumneavoastra salariile și pensilie au crescut prea mult, deci dumneavoastra o sa opriți creșterea de venituri daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

