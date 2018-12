Stiri pe aceeasi tema

- "Initiatorii nu si-au asumat un program transparent si un premier cu care se poate merge la presedinte. Eu cred ca Opozitia in acest moment nu este pregatita sau nu doreste o guvernare. Motiunea de cenzura este importanta, critica Guvernului trebuie formulata. Vom formula si noi. Asa cum am facut…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, despre sansele motiunii de cenzura si le-a urat succes initiatorilor ei. ”Eu le doresc mult succes si cred ca au sanse bune de reusita”, a spus Iohannis. Intrebat daca ar fi putut face mai mult pentru sustinerea acestui demers, Iohannis a spus…

- Motiunea de cenzura intitulata „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dancila, rusinea Romaniei” va fi citita luni in plenul Parlamentului, urmand ca in sedinta de joi sa fie dezbatuta si votata de parlamentari - potrivit deciziei membrilor Birourile Permanente Reunite ale celor doua camere ale Legislativului.

- Motiunea de cenzura intitulata "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei!", initiata de PNL, USR si PMP, va fi citita luni in plenul Parlamentului si va fi dezbatuta si votata in sedinta de joi, au decis Birourile permanente reunite ale celor doua Camere. Motiunea va fi citita luni,…

- Mai multi reprezentanti ai partidelor din opozitie au depus, vineri, motiunea de cenzura „Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei!”. Declaratie surprinzatoare din partea unui lider...

- "Motiunea de cenzura este principalul instrument al opozitiei in Parlament. Ar fi chair ciudat sa renunte. Este un test important si pentru opozitie si pentru putere. Mai mult nu o sa va spun despre motiunea de cenzura", a declarat Iohannis, vineri, la Bruxelles. Intrebat ce mesaj ii transmite…

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat, marti, ca premierul Viorica Dancila va fi chemata in plenul Parlamentului miercuri, exact in ziua in care Opozitia vrea sa depuna motiunea de cenzura.

- Opozitia se pregateste de depunerea motiunii de cenzura, in jurul datei de 10 decembrie. Liberalii si-au consemnat deja parlamentarii la Bucuresti, in aceasta perioada si au interzis deplasarile externe ale colegilor din cele doua Camere, pentru a putea asigura toate voturile necesare. Liviu Dragnea,…