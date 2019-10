Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa facem un comentariu legat de imposibilitatea de a responsabiliza institutele de sondare, apropos de aceste fake sondaje. Si aceasta imposibilitate de a le responsabiliza, ma refer la IMAS, care a prezentatat un sondaj fake, un sondaj fals, o sa genereze fel de fel de evenimente ciudate…

- "PSD-ul este pus in cui de catre aceasta doamna, fosta domnisoara, Ana Birchall, care flutura peste tot pasaportul de incredere din partea partenerului american, ca si cum, vezi-Doamne, daca vin americanii si sustin un prost sau o proasta, noi trebuie sa facem drepti pentru ca e al americanilor.…

- Cozmin Gușa crede ca Rovana Plumb nu a avut o susținere puternic pentru funcția de comisar european, subliniind ca au mai existat candidați cu probleme de integritate, cel mai bun exemplu fiind chiar Jean-Claude Juncker. ”La noi a fost și candidatura șchioapa și nici susținerea nu a fost pe masura”,…

- Președintele se alege la Realitatea TV. Cozmin Gușa a analizat impreuna cu invitații sai, in emisiunea „Romania 2019” de la Gura Humorului, primii cinci candidați pentru alegerile prezidențiale. Cei patru jurați ai emisiunii au notat discursurile susținatorilor și au explicat in detaliu aprecierile…

- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica la Romania TV ca in locul lui Klaus Iohannis ar ajuta-o pe Viorica Dancila sa intre in turul 2 la alegerile prezidențiale. „Poate fi un tur 2 in care daca intra Dancila castiga Iohannis. Dar daca intra Barna sau Paleologu, Iohannis poate sa piarda…

- Cozmin Gușa a apreciat vineri la Realitatea TV ca Victor Ponta ar fi salvat deja Guvernul PSD: "In mod paradoxal, PSD se bazeaza chiar pe Ponta și o sa explic de ce (...) Ponta, in urma cu aproximativ o saptamana, cand a inceput aceste mișcari de trupe in interiorul guvernarii, a venit in public…

- Cozmin Gușa a comentat la Realitatea TV, la emisiunea "Legile Puterii", moderata de Denise Rifai, afirmațiile premierului Viorica Dancila, care a spus despre violențele din 10 august 2018 ca au semanat cu o lovitura de stat.