- Motiunea de cenzura de azi va fi momentul de inceput a unei perioade de instabilitate politica, spune Traian Basescu, fostul președinte susținand ca marele caștigator va fi Victor Ponta. Basescu susține, pe Facebook, ca Ludovic Orban nu va fi prima propunere de premier a lui Klaus Iohannis, pentru ca…

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat miercuri ca nu este convins de faptul ca motiunea de cenzura va trece si atrage atentia ca Ludovic Orban a facuto intelegere cu trei partide „specializate in tradarea partenerilor: Ponta, Tariceanu, UDMR”.

- „Repet ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativa.…

- „Depunem motiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discutii cu posibili parteneri. Deja textul motiunii este discutat cu partenerii din opozitie, din UDMR. Forma a fost trimisa catre ALDE si Pro Romania. In conditiile in care saptamana viitoare vin la discutii, sansele motiunii sunt…

- ”Am stabilt calendarul de discutii. Pentru ca aceasta motiune de cenzura sa aiba sanse de succes, in afara de parlamentarii PNL, avem nevoie de sustinerea a inca sase formatiuni politice sau grupuri parlamentare. Exista un proiect de text al motiunii pe care noi l-am aprobat de principiu, dar urmeaza…