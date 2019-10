Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila îi cheama miercuri pe deputații și senatorii social-democrați ,la Vila Lac, începând cu ora 17.30. Întâlnirea are loc în contextul în care se poarta ultimele negocieri și se fac ultimele calcule înaintea moțiunii de cenzura. Surse social…

- Motiunea de cenzura "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!" a fost citita joia trecuta in plenul Parlamentului, iar dezbaterea si votul vor avea loc in 10 octombrie. Opozitia mizeaza atat pe votul celor 237 de parlamentari care au semnat documentul, dar si pe votul…

- "Aceasta motiune este, de fapt, ceva extrem de subtire, extrem de nepregatit, extrem de, din punctul meu de vedere, nedorit nici de ei, ca, daca observati, ies in sustinerea acestei motiuni cu personaje de nivel 3 sau 4. (...). Deci, aceasta motiune nu va trece. Probabil ca va fi un scor strans,…

- Bucuresti, 3 oct /Agerpres/ - Senatul si Camera Deputatilor se reunesc joi dimineata, in sedinta comuna, pentru citirea motiunii de cenzura, care va fi dezbatuta si votata saptamana viitoare, pe 10 octombrie. 'Avem motiunea citita maine si discutata si votata joia viitoare, pe 10 octombrie', a anuntat…

- Teodorovici pariaza pe buget: “Bugetul arata foarte bine acum, dar daca trece moțiunea, pun pariu ca nu se va inchide anul viitor fara taieri" Bugetul arata foarte bine in acest moment, dar, daca trece motiunea de cenzura, nimeni nu va putea sa inchida bugetul pentru anul viitor, a declarat,…

- Moțiunea de cenzura prin care opoziția incearca sa darame Guvernul Dancila este la un pas de amanare. Surse din interiorul PNL spun ca inițiatorii nu au reușit sa stranga cele 237 de semnaturi propuse de liderul liberal Ludovic Orban. Chiar daca inca se mai incearca negocieri cu fiecare parlamentar…

- "Odata intrat in opozitie, trebuie sa te comporti ca un partid de opozitie. Exista, teoretic, si alte formule. Exista guverne minoritare cu sustinere din partea unor partide in Parlament. Noi nu am convenit asa ceva. O eventuala motiune de cenzura ne pune in situatia in care trebuie sa analizam doua…

- Dan Barna a sustinut ca Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea si ca este firesc sa fie dat jos printr-o motiune de cenzura. In context, Barna a spus ca la inceputul saptamanii viitoare va avea discutii cu partidele din Opozitie despre numarul de semnaturi si momentul depunerii motiunii de cenzura.…