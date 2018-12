Prezent in emisiunea de luni seara de la Realitatea TV, Viorel Catarama a spus: ”Noi discutam de moțiune de cenzura!?! Este un lucru total neinteresant pentru populație, inclusiv pentru Dreapta Liberala, pentru ca in Parlament toți sunt socialiști. Ma intereseaza mai puțin daca conduce socialistul Popescu sau socialistul Georgescu. Intre Dragnea și Orban nu e nicio diferența. E același lucru!” a declarat Catarama, in emisiunea Denisei Rifai.

El afirma ca partidele sunt aparent intr-o opoziție, dar, in realitate conlucreaza perfect: ”Intre PNL și PSD, la nivelul intregii țari exista o…