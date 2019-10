Moțiune cenzură. Teodorovici: Delir al voturilor! Cam așa stau lucrurile ”Este o vorba din popor... apa trece, pietrele raman. Tot cam așa stau lucrurile și cu acțiunile politice ale opoziției noastre...moțiunile trec, PSD ramane. PSD ramane singurul partid serios, stabil și sigur, singurul partid ancorat in realitațile noastre sociale și economice, care deține voința și capacitatea de a gandi și acționa coerent pe o scena politica in care beția campaniei electorale și perdeaua de fum ideologic de la nivelul unei opoziții turmentate și agresive anuleaza orice așa-zisa miza. Ceea ce va ramane in urma acestui delir al voturilor pentru daramarea guvernului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, referitor la moțiunea de cenzura, ca situația este volatila pana in ultimul moment, referindu-se la parlamentarii PSD care au revenit in partid, insa iși pastreaza optimismul ca cei 240 de aleși vor avea suficienta conștiința sa voteze pentru caderea Guvernului, potrivit…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu analizeaza situația politica generata de iminenta moțiune de cenzura, dar și mișcarile lui Liviu Dragnea, cel care, din spatele gratiilor, solicita dizolvarea PSD. CTP susține ca pentru pentru prima data este de acord cu Dragnea, in ceea ce privește dizolvarea PSD.Citește…

- „Nu am crezut ca va fi atat de greu sa va puneti semnatura pe un text de bun simt, nu am crezut ca un gest firesc pentru orice partid care vrea sa ajunga la guvernare va va pune atat de tare in dificultate. Ati venit o data si ati depus motiune de cenzura si ati esuat pentru ca nu ati avut niciun…

- Presedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, afirma ca PNL este obligat sa depuna motiune de cenzura, pentru ca e singura varianta pentru Romania, avansand ipoteza alegerilor anticipate daca se doreste "binele Romaniei cu adevarat"."Era prea tern jocul campaniei pentru prezidentiale si l-au mai…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, spune ca „PSD a fost, este si va fi un partid puternic si prea important pentru a fi santajat, indiferent de cine sunt cei care incearca santajul” si ca el nu accepta negocierile pe sub masa, nici predarea PSD ca ostatic.

- Partidul de guvernamant al Italiei, Liga, a depus o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului, vineri, liderul formatiunii Matteo Salvini sperand ca aceasta miscare sa declanseze alegeri anticipate si sa ajunga noul lider al natiunii, potrivit Reuters.

- Eugen Teodorovici a participat la conferinta de alegeri a organizatiei PSD Mures alaturi de presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si secretarul general, Mihai Fifor."Trebuie sa schimbam si noi unele lucruri in felul nostru de a fi si in partid. (...) La nivelul guvernarii, fiecare…