Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, apreciaza ca ziua de marti va fi „neagra” pentru tara noastra, in contextul in care se va pronunta votul din plenul Parlamentului European (PE) privind statul de drept in Romania, iar Comisia Europeana va face public raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, apreciaza ca ziua de marti va fi "neagra" pentru tara noastra, in contextul in care se va pronunta votul din plenul Parlamentului European (PE) privind statul de drept in Romania, iar Comisia Europeana va face public raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare si…

- Astazi, la Strasbourg, incepe o noua sesiune in plen a Parlamentului European, care ar urma sa se pronunte, maine, asupra unei rezolutii privind respectarea statului de drept in Romania, in aceeasi zi in care la Bruxelles va fi publicat raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru 2018. Proiectul…

- 'Am luat cunostinta de cele doua opinii ale Comisiei de la Venetia privind codurile penale si legile justitiei. Solicitam autoritatilor romane sa le ia in considerare', a declarat luni pentru AGERPRES un purtator de cuvant al Executivului comunitar, avertizand ca, daca acest lucru nu se intampla,…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți, 2 octombrie, cu prilejul vizitei sale la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La intrevedere au participat miniștrii Rovana Plumb și Tudorel Toader, precum și Dan Nica, europarlamentar.…

- "Ceea ce s-a intamplat aseara in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European confirma, din pacate pentru Romania, ceea ce se anticipa. In loc sa fie o dezbatere adevarata despre situația reala din țara noastra, am asistat la o execuție a Romaniei…

- Cea de-a treia candidata la sefia DNA este procuroarea Gabriela Scutea. Aceasta este fosta adjuncta a lui Tiberiu Nitu, care a semnat in locul acestuia procurorul PICCJ-SRI din anul 2009.Dupa perioada petrecuta la Parchetul General (2006-2013), Gabriela Scutea a fost, in perioada 2013-2016,…

- Comisia Europeana urmareste cu "preocupare" situatia din Romania si considera ca independenta justitiei si actiunile pentru combaterea coruptiei sunt foarte importante, se arata intr-un comunicat al Executivului Uniunii Europene remis agentiei MEDIAFAX."Comisia Europeana urmareste cu atentie…