Moțiune cenzură Guvern Dăncilă. Iohannis: Sper s-o facă! Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre implicarea sa in scandalul de astazi din Parlament. "Niște povești inventate. Nu am avut nicio implicare. Nu trebuie sa susțin o moțiune de cenzura, opoziția trebuie s-o susțina și sper s-o faca", a declarat Klaus Iohannis. De asemenea, acesta a discutat și despre demisiile miniștrilor: "Nu am finalizat analiza, dar analizand propunerile și comportamentul guvernamental pot sa va spun concluzii: Acest PSD, sub conducerea lui Drangea, nu e capabil sa genereze un guvern perfomant. Am avut doua guverne care n-au fost bune și au fost inlaturate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

