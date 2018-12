Stiri pe aceeasi tema

- "PNL București crede ca e bine sa publice texte prin care sa le ceara cetațenilor sa ma convinga sa le votez lor #Moțiunea_de_CENTURA. Am vaga impresie ca cei de la PNL București iși doresc foarte mult sa intrați pe pagina lor și sa va exprimați opiniile. Eu tocmai am facut-o... Cu multa prețuire,…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a anuntat, miercuri, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila va fi depusa vineri, astfel incat documentul, semnat de 163 de parlamentari, sa fie citit luni in plenul reunit al Legislativului, iar joi sa fie votat. „Motiunea de cenzura este cel mai…

- Saptamana aceasta va fi depusa in Parlament motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila, a declarat marti presedintele PNL, Ludovic Orban. „PNL considera ca Guvernul Dancila este cel mai prost guvern din istoria Romaniei si trebuie inlocuit cu un guvern mult mai bun pentru Romania, un guvern care…

- Presedintele Organizatiei de Femei a PSD, Rovana Plumb, a facut joi un apel la pace politica, pentru ca Romania sa exercite, in urmatoarele sase luni, o presedintie de succes a Consiliului UE, ea fiind de parere ca motiunea de cenzura pe care Opozitia urmeaza sa o depuna reprezinta doar un demers politic,…

- „Noi intotdeauna decidem cu o zi inainte (cum voteaza la moțiunea de cenzura - n.r.), in ziua respectiva dezbaterii, este o sedinta reunita a grupurilor parlamentare de la Camera si Senat, asa vom face si saptamana viitoare, in functie de ziua de miercuri sau joi, in care va fi votul, noi vom decide…

- Deputatul UDMR Rozalia Biro a declarat miercuri, in plenul Parlamentului, ca singura modalitate prin care Romania poate detine o presedintie de succes a Consiliului UE este de a avea "o singura voce si o singura vointa" cel putin in timpul mandatului de sase luni. "Pornind de la respectarea…

- "Noi nu avem incredere ca veti face ceva din ce ati promis astazi aici si nici nu avem speranta ca sunteti pregatiti pentru aceasta provocare in urmatoarele sase luni. Tot ce ati facut pana acum ne duce spre aceasta concluzie. Acest grup care conduce astazi Romania de doi ani s-a comportat si se…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Dimitris Avramopoulos, comisar european pentru Migrație, Afaceri Interne și Cetațenie, in contextul vizitei pe care oficialul european a efectuat-o la București. Intalnirea a prilejuit un schimb de opinii util cu privire la dialogul dintre…