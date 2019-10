Moţiune, calcule de ultimă oră. Mihai Fifor: Vorbim de 35-40 de parlamentari "Mai este un alt grup de deputați și senatori care au semnat moțiunea sperand ca partidele din opoziție vor pune ceva serios pe masa. S-au trezit insa cu Sica Mandolina și cu un program de austeritate ce ar contrasta puternic cu bunastarea creata in guvernarea PSD. Cum sa susții așa ceva? E sinucidere politica! Aceste doua categorii de parlamentari vor inclina balanța in sensul respingerii moțiunii. E vorba de 35-40 de oameni responsabili, care realizeaza ca trecerea moțiunii, in lipsa unei alternative serioase din partea opoziției, ar arunca țara in haos. Ei ințeleg ca nu poți juca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

