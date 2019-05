Stiri pe aceeasi tema

- Motii salvatori ai accidentului aviatic din Apuseni și-au parasit casele și au plecat din Romania cu tot cu familii.” A ramas doar casuța, de ... The post Motii salvatori ai accidentului aviatic din Apuseni și-au parasit casele și au plecat din Romania cu tot cu familii.” A ramas doar casuța, de care…

- Pe 20 ianuarie 2014 in Apuseni se prabușea avionul sanitar pilotat de Adrian Iovan. Zona era izolata și operațiunea de transport de organe pentru trasnplant a devenit ea insași o tragedie. Avionul n-a putut fi depistat. A fost gasit dupa ore de la prabușire, de trei moti din Trifești. Pilotul Adrian…

- In ianuarie, cand s-au implinit cinci ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni in urma careia și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion, au fost acolo… Au infruntat nameții ca sa iți aduca omagiul. Sa aprinda lumanari și sa depuna flori la locul accidentului. “Și așa cum “Brazii…

- Asociațiile ”West Alpine Off Road”, ”Aura Ion” și ”Aventura Bihor” … oameni cu suflet uriaș… S-a initulat Campania “LUMINA ȘI SPERANȚA” – Paști 2019, și a fost In ianuarie, cand s-au implinit cinci ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni in urma careia și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan…

- Dupa acest principiu s-au ghidat și membrii Asociațiilor „West Alpine Off Road”, „Aventura Bihor” și „Aura Ion”, alaturi de Fundația Comunitara Oradea, cand au gandit o acțiune umanitara pentru oamenii izolați in catunele din Apuseni. Cu cateva zile inainte de Paști, 60 de oameni cu…

- Medicul chirurg Radu Zamfir este, incepand de marti, director executiv al Agentiei Nationale de Transplant (ANT). Radu Zamfir a facut parte din echipa medicala care s-a prabusit cu avionul, in urma cu cinci ani, in Muntii Apuseni. “Incepand cu data de 5 martie 2019, dr. Radu Zamfir, medic primar chirurgie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, l-a numit, incepand cu marti, 5 martie, pe medicul Radu Zamfir, supravietuitor al tragediei din Muntii Apuseni, director executiv al Agentiei Nationale de Transplant (ANT). Noul director executiv al ANT, dr Radu Zamfir, este doctor in medicina, atestat in chirurgie…