- Motanul Larry de la Downing Street 10, una dintre cele mai celebre feline din lume, și ocupantul poziției de "Prinzator-sef de soareci" in Cabinetul prim-ministrului britanic a intarziat coloana oficiala a președintelui Donald Trump. Pisica de la reședința premierului britanic a ieșit, marți, la plimbare…

- Motanul Larry, care detine si titlul oficial de 'Prinzator-sef de soareci' in Cabinetul prim-ministrului britanic, a iesit la o plimbare si a decis la un moment dat sa se adaposteasca sub limuzina presedintelui american. 'Larry a fost adoptat de la Adapostul pentru caini si pisici din Battersea in…

- Mii de britanici au protestat marți la Londra pe fondul vizitei efectuate de președintele american Donald Trump in Marea Britanie, insa numarul persoanelor care au participat la manifestații a scazut fața de numarul de oameni prezenți la protestele organizate in urma cu un an, relateaza Mediafax citand…

- Marea Britanie se pregateste pentru o vizita oficiala de trei zile a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Înainte de vizita, care va începe luni, presedintele Trump a facut deja comentarii care au generat turbulente . Într-un interviu acordat ziarului britanic „The…

- Protestatarii au umflat un balon inalt de șase metri care il infațișeaza pe Trump ca fiind un bebeluș portocaliu. Vizita lui Trump și a soției sale, Melania, care va avea loc la inceputul lunii iunie, are loc la invitația Reginei Elisabeta. Protestatarii sunt nemulțumiți fața de atitudinea…

- Mai multe persoane au început miercuri pregatirile pentru un protest fața de vizita președintelui american, Donald Trump, la Londra, programata pentru perioada 3-5 iunie, potrivit Mediafax citând Reuters. Protestatarii au umflat un balon înalt de șase metri care îl înfațișeaza…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, fara sa aduca dovezi in acest sens, ca serviciile secrete britanice l-au spionat in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016, la o zi dupa ce Marea Britanie a confirmat ca l-a invitat pe presedinte pentru a se intalni cu Regina…

- Masurile de securitate luate in timpul vizitei Papei Francisc la Iasi, din 1 iunie, vor fi similare cu cele ale unei vizite a presedintelui Statelor Unite ale Americii, a anuntat primarul din Iasi, Mihai Chirica. Peste 150.000 de persoane sunt asteptate la intalnirea cu Sanctitatea Sa, in centrul…