- Filmul 'Joker' in regia lui Todd Phillips a fost distins, sambata seara, cu Leul de Aur, la Festivalul de Film de la Venetia. Iar pelicula 'J'Accuse' al lui Roman Polanski a fost recompensata cu Leul de Argint.

- Juriul competitiei Festivalului de la Venetia si-a expus, sambata seara, motivele pentru care a acordat lungmetrajului american „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix in rol principal, trofeul Leul de Aur. Este „remarcabil”, cu o interpretare „magnifica”, „o reflectie asupra antieroilor,…

- Cunoscutul regizor Roman Polanski (86 de ani), condamnat pentru ca in 1997 a violat o copila de 13 ani, a declarat ca se simte persecutat si catalogheaza celelalte acuzatii la adresa lui drept absurde, in contextul in care cel mai recent film al sau a fost intampinat cu entuziasm la Festivalul de Film…

- A 76-a editie a Festivalului de Film de la Venetia (Mostra) va avea loc in perioada 28 august - 7 septembrie, iar joi, directorul sau, Alberto Barbera, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, line-up-ul festivalului. Documentarul "Colectiv", al lui Alexander Nanau, figureaza pe lista filmelor…