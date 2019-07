Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Nanau, regizorul filmului documentar ”Colectiv”, selectat pentru Festivalul de Film de la Veneția, a afirmat, in emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”, ca perioada care a urmat tragediei din clubul Colectiv a reprezentat ”trezirea unei generații” care a fost pacalita de revoluția din 1989. ”Toata…

- Documentarul "Colectiv" a fost ales sa fie prezentat in cadrul Festivalului de Film de la Venetia 2019, care va avea loc in perioada 28 august-7 septembre. Productia lui Alexander Nanau, va face parte dintr-o serie de documentare si filme de actiune ce vor fi prezentate in afara competitiei.

- Cele mai recente filme semnate de Roman Polanski si Olivier Asayas, productii cu Scarlett Johnansson, Brad Pitt, Meryl Streep, Johnny Depp si Joaquin Phoenix au fost selectate in competitia de anul acesta a Festivalului de Film de la Venetia, scrie news.ro.Un numar 21 de titluri, productii…

- Documetarul „Colectiv” al lui Alexander Nanau a fost selectat in afara competitiei la Festivalul de Film de la Venetia 2019, care va avea loc in perioada 28 august - 7 septembrie, potrivit news.ro.Presedintele Festivalului de Film de la Venetia, Paolo Barrata, care a spus despre film ca este…

- Cel mai nou film al japonezului Hirokazu Kore-eda, „The Truth/ La verite”, cu Catherine Deneuve, Juliette Binoche si Ethan Hawke in distributie, va deschide cea de-a 76-a editie a Festivalului de la Venetia potrivit news.roAcesta este primul film realizat in afara Japoniei de cineastul premiat…

- Todd Phillips a anuntat ca lung-metrajul "Joker" va fi interzis copiilor sub 16 ani. Regizorul a confirmat informatia pe Instagram, unde a publicat o noua fotografie infioratoare a lui Joaquin Phoenix in rolul controversat. "Va fi evaluat R", a raspuns Phillips…

- Regizorul spaniol Pedro Almodovar va primi Leul de Aur pentru intreaga cariera la ediția de anul acesta, a 76-a, a Festivalului de Film de la Veneția, care va avea loc in perioada 28 august - 7 septembrie, potrivit Variety, anunța MEDIAFAX.Almodovar, in varsta de 69 de ani, și-a facut debutul…