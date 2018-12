Moştenitorii Revoluţiei Aceasta aniversare a Revolutiei Romane a fost, iata, mai putin agitata decit au sperat unii sau decat s-au temut altii. Pana acum, fiecare sfarsit de an marca, aproape dramatic, cresterea tensiunilor sociale si politice pana la un punct de fierbere ce ameninta sa repete, cu consecinte neclare, experienta din '89. Motivul principal: revendicarea mostenirii Revolutiei romane. Patrimoniul Revolutiei este unic. Valoarea sa reala este greu de estimat si pluteste pe undeva intre absolut si zero. Intre eveniment epocal si inscenare. Intre insurgenta si farsa. Dar, in randul celor care o recunosc si sunt… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

