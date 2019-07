Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorii la simplu feminin si masculin vor primi cate 3,85 de milioane de dolari (3,43 miloane de euro). In comparatie, la ultimul grand slam, cel de la Wimbledon, Simona Halep si Novak Djokovici au fost premiati cu cate 2,35 de milioane de lire sterline (aproape trei milioane de dolari).

- Omul de afaceri rus Roman Troțenko, co-proprietar al corporației AEON, manifesta din nou interes asupra Aeroportului din Chișinau. Reprezentanții afaceristului rus au inceput tratativele cu reprezentanții companiei Avia Invest, in spatele careia se afla omul de afaceri Ilan Șor, insa nu au ajuns la…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.

- Moldova va primi 46,5 milioane de dolari de la Fondului Monetar Internațional in anul 2019. Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte de presa, care a fost sustinuta de catre premierul Maia Sandu si reprezentantul FMI, Ruben Atoyan.

- Apreciata statiune Baile Herculane va beneficia de o importanta suma din bani europeni pentru reabilitarea a sase obiective. De asemenea, a fost semnat contractul de finantare pentru reabilitarea Casei Urbariale din localitatea aradeana Santana. ADR Vest Timisoara a semnat marti contractele de finanțare…

- O frantuzoica a cerut 276.000.000 de dolari ca despagubire din partea companiei Boeing, dupa ce sotul ei a murit in accidentul aerian din Etiopia, transmite Reuters. Pe 10 martie o aeronava Boeing 737 MAX s-a prabusit aproape de capitala Addis Abeba, iar compania a anuntat ulterior ca a modificat programul…

- Un roman a jefuit o banca din Mexic si a furat 26 de milioane de dolari americani. El a fost arestat si au iesit la iveala metodele prin care a reusit sa dea o imensa lovitura cibernetica. Florian T., un roman rezident in Cancun, a fost restat la sfarsitul saptamanii trecute si e acuzat de […] Source

- Pro TV, operațiunea din România a grupului regional Central European Media Enterprises, a avut în primul trimestru din acest an o scadere a veniturilor nete de 15,6%, la 38,8 milioane dolari, potrivit rezultatelor financiare neauditate. În ceea ce privește profitul operațional înainte…