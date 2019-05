Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, stilista Iulia Albu a scris pe contul ei de Facebook despre amintirile legate de Razvan Ciobanu si a anuntat, de asemenea, ca a acordat un interviu pentru un post de televiziune, cu scopul de a le transmite cat mai multor persoane informatii despre creatorul de moda decedat dimineata intr-un…

- O tanara de numai 22 de ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic! Studenta s-a urcat pe un tren pentru a-și face un selfie, dar acest lucru i-a adus moartea! Alexandra a lasat in urma ei multe lacrimi și o familie indurerata!

- La data de 8 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru, in urma cercetarilor efectuate, au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, o femeie, de 50 de ani, din comuna Merisani, județul Arges, banuita de savarșirea infracțiunii…

- V. Stoica Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova au verificat modul in care se respecta condițiile de comercializare a peștelui și a produselor de pescuit provenite din Romania sau din zona Uniunii Europene. Potrivit DSVSA Prahova, verificarile au fost efectuate…

- sunt lacrimi de toate felurile lacrimi de moarte si lacrimi ingeresti dar lacrima cea mai lacrima e cand simti prapastia care se casca intre tine si copilul pe care-l cresti stiu un scriitor, un fel de clasic in viata, l-am aflat tinand cu drag in brate un pusti cu ochii caprui, e tot ce am mai drag…

- Costel Pantilimon, portarul lui Forest, a pastrat poarta neatinsa, primind nota 8 in Nottingham Post, cea mai mare in acest week-end. "Culege mingea din cer ca și cum ar fi cel mai ușor lucru", il descrie un coleg. De doua luni nu mai reușise Costel Pantilimon un clean sheet in Championship. De la 0-0…