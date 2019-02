Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, cel considerat de microbisti unul dintre cei mai mari fotbalisti pe care i-a avut vreodata Romania, a ramas definitiv in inimile stelistilor. Decarul care a imbracat tricoul celui mai titrat club de fotbal din tara a fost vizitat in ziua in care a implinit 54 de ani...

- Mare fast era inainte de 1989 in orasul oltean Scornicesti pe 26 ianuarie! Fiu al urbei, tovarasul Nicolae Ceausescu era omagiat in toata Romania, fiindu-i aniversata ziua de nastere, Acum, pe strazile localitații nu mai vezi tipenie de om, iar casa in care s-a nascut "cel mai iubit fiu al poporului"…

- Reprezentantii Fortelor Navale vor desfasura timp de doua zile, in judetul Iasi, o serie de activitati legate de marcarea a 169 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si de comemorarea a 102 ani de la cea mai mare catastrofa feroviara din Romania. Potrivit unui comunicat de presa al Fortelor…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional și jucator al Stelei București, a implinit 50 de ani. A facut parte dintre eroii Generației de Aur și este unul dintre fotbaliștii care au reprezentat Romania la nivel internațional. A jucat pe posturile de mijlocaș ofensiv și de atacant.

- Vedetele ce au acceptat provocarea celui de-al doilea sezon Asia Express se afla alaturi de intreaga echipa in India, țara in care vor incheia itinerariul de peste 4000 de kilometri, Drumul Elefantului. Gina Pistol, prezentatoarea show-ului, a așteptat cu nerabdare sa cunoasca obiceiurile și sa descopere…

- Paul Walker, celebru pentru seria “Fast and Furious”, a murit pe 30 noiembrie 2013, in urma unui accident rutier. In urma sa a ramas o fiica, Meadow, cu ajutorul unor avocați, dadea in judecata Porsche, susținand ca centura mașinii era defecta și ca din aceasta cauza a ars de viu tatal ei. Intr-un final,…

- Acum un secol, cînd România își dubla suprafața și populația în urma unui razboi pierdut, cînd norocul reușea sa bata împrejurarile și sa rastoarne vocația noastra de învinși, politica era facuta de oameni educați. Patriotismul își…

- O suta de mii de romani vor fi testați, pana la finalul lunii ianuarie 2019, pentru depistarea virusului Hepatitic C, in cadrul uneia dintre cele mai mari campanii gratuite organizate in Romania. Campania “Hepatita C se poate vindeca”, lansata de Asociația Echitate in Sanatate la 1 noiembrie 2018, se…