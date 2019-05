Moştenirea Hallyday. Justiţia franceză se consideră competentă pentru a judeca litigiul 'Rezidenta obisnuita a lui Jean-Philippe Smet', numele real al cantaretului Johnny Hallyday, 'este in Franta', nu in Statele Unite, a decis Tribunalul din Nanterre, un oras aflat la periferia Parisului. Aceasta este o victorie importanta pentru copiii mai mari ai artistului, care solicita de peste un an o parte mai mare din mostenire, in contextul in care tatal lor si-a lasat intreaga avere in beneficiul ultimei sale sotii si celor doua fiice ale lor. Ardavan Amir-Aslani, avocatul Laetitiei Hallyday, a anuntat imediat ca va face recurs. In schimb, partea adversa si-a exprimat satisfactia. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

