Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Caritatea, un ONG care isi are sediul in Bucuresti si care are legaturi stranse cu comunitatea evreiasca din Romania detine mai multe imobile si terenuri in toata tara, proprietati revendicate in baza unor decizii de retrocedare in numele comunitatii evreiesti. Fundatia Caritatea a formulat…

- Primaria Carei nu se dezminte nici la final de an, in Ajun de Craciun si de an Centenar al Marii Uniri. Ultima sedinta a Consiliului Local Carei a fost convocata de primarul Kovacs in sala festiva din Primaria Carei unde sunt reprezentati doar maghiarii din oras nu si romanii. Am scris si vom mai scrie…

- Curtea de Apel Galati a pronuntat verdictul definitiv in procesul unei grupari de traficanti de tigari care si-au construit propria fabrica clandestina, iar muncitorii care au acceptat sa munceasca acolo au fost sechestrati si obligati sa munceasca in conditii asemanatoare sclaviei.

- Duminica, Ministrul JustițieI, Tudorel Toader, cu ocazia vizitei in Malaysia pentru semnarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Malaysiei, s-a intalnit cu doi romani condamnați la moarte pentru trafic de droguri, potrivit news.ro „In Inchisoarea Simpang Renggam se afla…

- Romania s-a desparțit de Regele Mihai I. Sicriul cu trupul neinsuflețit al Majestații Sale a fost coborat in Noua Necropola de la Curtea de Argeș, dupa o ceremonie religioasa grandioasa, la care au asistat mii de persoane. Regele Mihai a fost inmormantat cu onoruri militare, in onoarea sa fiind trase…

- Administratia Prezidentiala anunta ca, dupa participarea la slujba de inmormantare a Regelui Mihai, presedintele Klaus Iohannis ii va primi, la Palatul Cotroceni, pe Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, Marele Duce de Luxemburg, Regele Carl al XVI-lea Gustaf si pe Regina Silvia ai Suediei.…

- Regele Mihai va fi inmormantat, astazi, in jurul orei 19.00 la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges unde va avea loc o slujba scurta de inmormantare. Romanii iși iau ramas bun de la Regele Mihai I. Sicriul este deja scos in Piata Palatului din București. Reprezentantii cultelor religioase isi…

- Regele Mihai este condus astazi pe ultimul drum, 22 de familii regale anuntandu-si prezenta la funeraliile de la Bucuresti si Curtea de Arges. Astazi, la ora 10.30, un scurt serviciu religios va fi ...

- Vineri, 15.12.2017, in prezenta primarului George Scripcaru, a viceprimarului Costel Mihai si a mai multor consilieri locali, a fost semnat, de catre reprezentantii BERD si SC RATBV SA, contractul de finantare pentru modernizarea transportului in comun prin achizitionarea a 105 de autobuze. Valoarea…

- Regele Mihai a sosit pentru totdeauna in tara. Ultimul monarh al Romaniei s-a intors in tara ieri dimineata. Acesta a ajuns pe Aeroportul Otopeni la ora 11:00. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a fost purtat pe brate de opt militari, sicriul cantarind undeva la peste 200 de kilograme…

- Olanda si Norvegia au intregit, luni seara, tabloul echipelor calificate in sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin. Din pacate, Romania a parasit competitia dupa 27-28 cu Cehia . Astazi vor avea loc primele doua confruntari din sferturi: Suedia vs Danemarca si Franta vs Muntenegru.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiunile: ultraj impotriva a doi agenti de politie, omor, uz de arma fara drept si lovire sau alte violente, in cazul politistului care a impuscat mortal un individ care ii atacase colegul. Deocamdata se…

- Fostul suveran a fost umilit in mai multe randuri de regimul fostului presedinte Ion Iliescu. Prima data, chiar de Craciun in 1990, autoritatile l-au oprit pe Regele Mihai - insotit si de Regina Ana si principesa Margareta - in drum spre Curtea de Arges si i-au obligat sa se intoarca la aeroport si…

- Refugiații aflați pe teritoriul Romaniei vor fi ajutați sa se reintegreze pe o perioada de 12 luni, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit protecția internaționala sau un drept de ședere…

- S-a dispus urmarirea penala fața de urmatorii suspecți: "FAGADAU DECEBAL, la data faptei viceprimar al municipiului Constanța, CONSTANTIN NICOLETA, la data faptei sefa a Serviciului autorizatii in constructii din cadrul Primariei Municipiului Constanta, DINESCU FULVIA ANTONELA, la data faptei director…

- CM HANDBAL FEMININ. Romania, fara o serie de jucatoare importante, precum Paula Ungureanu, Aurelia Bradeanu sau Oana Manea, retrase din naționala, va juca in GRUPA A, alaturi de Spania, Franța, Angola, Slovenia și Paraguay. CM HANDBAL FEMININ. Program ROMANIA: - Paraguay, 2 decembrie…

- Captura Youtube/ROMANIA TV La mijlocul lunii noiembrie 2017, omul de afaceri constanțean Razvan Dimoftache a lansat, in spațiul public, o serie de acuzații extrem de dure la adresa procurorului Gigi Valentin Ștefan, cel care conduce Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța din luna iunie 2016.…

- Unul dintre cei mai combativi reprezentanti ai Puterii in comisia speciala care modifica Legile Justitiei este un deputat caruia instantele de judecata i-au spus in repetate randuri ca nu are dreptul, potrivit legii, sa fie in Parlament. Cazul apare si in ultimul raport MCV, in care i se cere…

- Romania a invins Taipeiul Chinezesc cu 3-1 și Cehia cu 3-2 și s-a calificat in sferturile de finala de pe primul loc. Cea mai buna jucatoare a tricolorelor a fost Adina Diaconu, care a adus cate doua puncte in fiecare din aceste doua meciuri. Romania s-a calificat in sferturi și pe tabloul…

- In prezent, conducta poate fi folosita doar pentru a permite intrarea gazelor din Ucraina in Romania, nu si invers. Transgaz SA si Ukrtransgaz discuta prevederile acordului de interconectare, pe care nu-l pot insa perfecta decat dupa ce Tribunalul de la Stockholm se va pronunta in litigiul in care Ucraina…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a pierdut procesul de revizuire a sentintei pronuntata de Curtea de Apel Cluj in dosarul in care institutia condusa de Radu Moldovan a fost data in judecata de Uniunea Comunelor Graniceresti Nasaudene din cauza anularii ilegale a unei dispozitii semnata in 2012 de…

- Fostul director in cadrul Metrorex Valeriu Picu si afaceristul Ovidiu Bancescu au fost condamnati definitiv la inchisoare cu suspendare de catre Curtea de Apel Bucuresti in dosarul privind trucarea licitatiei de achizitie a trenurilor pentru Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. Fostul…

- Deocamdata aduce cod galben de viscol in Suedia si Norvegia si valuri periculoase la tarmurile Olandei si Germaniei. Ciclonul botezat Olaf de meterologi inseamna temperaturi scazute in Romania, motiv pentru care ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare nu doar la munte ci si prin nord, centru…

- Deocamdata aduce cod galben de viscol in Suedia si Norvegia si valuri periculoase la tarmurile Olandei si Germaniei. Ciclonul botezat Olaf de meterologi inseamna temperaturi scazute in Romania, motiv pentru care ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare nu doar la munte ci si prin nord, centru…

- Tilde Bjorfors este directorul artistic al Cirkus Cirkor, dar și femeia care a pus bazele acestui circ contemporan care vine tocmai din Suedia. Atat pe ea, cat și pe artiștii de la Cirkus Cirkor, ii puteți vedea din 23 pana in 25 noiembrie, pentru prima data in Romania, la Timișoara. …

- Dorin Grigore Sima va executa 26 de ani si 8 luni de puscarie, dupa ce magistratii de la Curtea de Apel au mentinut sentinta pronuntata, in luna iulie, de Tribunalul Bistrita-Nasaud. Totodata, instanta clujeana a mentinut si decizia in ceea ce priveste daunele acordate lui Paul Andreica, astfel ca acestuia…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au admis azi sesizarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, privind cererea de executare a mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate Memet Florin Camatar, din Tulcea, in vederea executarii mandatului european de arestare…

- Memet Florin Camatar, care acum se afla in Penitenciarul Tulcea, este prezentat de presa din Suedia, care il da exemplu negativ pentru faptele comise pe teritoriul acestei țari. Romanul, care s-a ales și cu un mandat european de arestare, emis de catre instanțele din Suedia, a aparut inca din luna aprilie…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a efectuat vineri seara doua raiduri aeriene asupra cladirii Ministerului Apararii la Sanaa, capitala Yemenului in razboi controlata de rebeli, au informat martori oculari, anunta AFP.Deocamdata, nu au fost semnalate victime omenesti. Citește și: Foarte…

- Cea mai mare si mai activa comunitate de pariori de la noi din tara a analizat cele mai interesante dispute de vineri: Suedia vs Italia – meciul de baraj pentru Cupa Mondiala Rusia 2018, Romania U21 vs Portugalia U21 – partida cruciala pentru nationala de tineret in preliminariile pentru Campionatul…

- Forumul Judecatorilor din Romania a publicat astazi lista instantelor si parchetelor care au respinscare au respins cele trei noi proiecte de modificare a "legilor justitiei", pana astazi la ora 12.Forumul Judecatorilor din Romania anunta ca au respins in bloc, sau, dupa caz, in prevederile esentiale…

- Romania ar fi mai performanta daca ar avea o banca naționala de promovare necesara realizarii investițiilor pe domenii prioritare și un cadru legislativ adecvat privind parteneriatele public private (PPP) pentru demararea unor mari proiecte, potrivit unui document prezentat, marți, in cadrul unui…

- Anunțul a fost facut de Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Romania si membru al CES. Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale programata pentru vineri la ora 14.00 a fost amanata pentru luni. Masurile…

- Tragedie în aceasta dimineața pe drumurile din România! Cinci persoane au murit și alte trei au fost ranite pe DN 17, în localitatea Ilișești din județul Suceava într-un accident rutier urmat de incendiu. Victimele se întorceau de la un club, unde au petrecut…

- Kinga Sebestyen, celebra antrenoare de fitness care a facut cunoscut fenomenul de Kangoo Jumps in Romania, a primit cea mai mare provocare. Un barbat de 200 de kilograme vrea sa slabeasca cu ajutorul programului ei, Fat Burning. Provocarea este cu atat mai mare cu cat barbatul este in varsta de 24 de…

- Suedia are deja 65.000 de adaposturi de urgența, care pot gazdui sapte milioane de persoane, un numar impresionant, dat fiind faptul ca populația tarii nu a ajuns inca la 10 milioane. Un raport recent al Agenției Suedeze privind Contingentele Civile (MSB), susține insa ca actualul numar nu este suficient…

- Noua persoane sunt trimise in judecata de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj pentru evaziune fiscala si spalare de bani, dar si pentru complicitate la evaziune fiscala. Printre cei trimisi in judecata se numara si un bistritean, Irimie Pap, care figureaza ca inculpat si intr-un…

- Tudor Cristian, patronul Prime Financial Consulting SRL Bistrita, a fost condamnat la 3 ani si 4 luni de inchisoare cu executare de Tribunalul Bistrita-Nasaud, sentinta ramasa definitiva dupa pronuntarea Curtii de Apel Cluj. Tudor Cristian a cerut stramutarea dosarului, insa saptamana trecuta, magistrații…

- Avem o lege. Cum procedam? Cam așa par a se intreba autoritațile din Romania dupa intrarea in vigoare, joi, a actului normativ care prevede masuri compensatorii pentru deținuții ce ispașesc pedepsele in condiții improprii. Daca pușcariașii care cred ca vor pleca din inchisori și-au facut deja bagajele,…

- Andrei Pavel, la un pas de demisie. Dedesubturile scandalurilor care mocnesc in echipa de Cupa Davis a Romaniei. Nu este deloc liniște in echipa de Cupa Davis a Romaniei. Cei mai buni trei jucatori de tenis ai țarii, Marius Copil, Horia Tecau și Florin Mergea, au refuzat convocarile pentru barajul de…

- Un celebru om de afaceri din Romania s-a sinucis din cauza unor probleme financiare. Conform sursei citate, George Negru era proprietarul unei companii de turism, iar in ultima perioada se confrunta cu mai multe probleme. Deocamdata, ghizii colaboratori ai companiei nu stiu alte detalii despre moartea…

- Curtea de Apel Cluj a menținut sentința data de Tribunalul Bistrița-Nasaud in cazul lui Simion Zagrean, un barbat de pe Valea Ilvelor, care, in urma cu 13 ani, a omorat cu sange rece un tanar de 17 ani.

- Conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica din Brasov, in ultimele doua saptamani au fost confirmate 81 de cazuri de rujeola, cele mai multe din zonele defavorizate ale judetului, unde traiesc comunitati de romi. „In luna septembrie am avut 126 de cazuri raportate de rujeola,…

- Condamnare definitiva dupa aproape 14 ani de proceduri judiciare in cazul uciderii in Spania in iunie 2004 a tanarului Nicolae Leonte de catre Simion Zagrean. In data de 11.10.2017, Curtea e Apel Cluj a respins apelul declarat de catre Simion Zagrean, impotriva condamnarii la fond pronuntata de Tribunalul…

- Cinci primarii din Bistrita-Nasaud au inchis ochii cand a venit vorba despre incasarea taxei de catre firme a taxei pentru eliberarea autorizatiei de exploatare a balastrului, in anul 2015. Primariile in cauza au „iertat” firmele de profil de taxe in valoare totala de 310.000 de lei. Jumatate din aceasta…

- In preambulul propunerii, Teodorovici si-a depus formal candidatura la functia de presedinte al Curtii de Conturi, dupa care in momentul urmator a anuntat ca-si retrage candidatura, invocand ca in urma cu cativa ani cand a candidat la aceeasi functie a fost respins pe motiv de incompatibilitate.…