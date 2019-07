Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca ''nu exista nicio presiune'' pentru a solutiona tensiunile dintre SUA si Iran care au creat ingrijorari privind o escaladare a acestora in regiunea Golfului, relateaza AFP. ''Avem mult timp. Nu este nimic urgent, au timp",…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) si Germania si-au exprimat ingrijorarea intr-un comunicat comun publicat de agentia de stat WAM privind tensiunile din ce in ce mai mari in regiunea Golfului si au facut apel la Iran sa se abtina din a lua masuri care vor creste tensiunile, conform Reuters, potrivit news.ro.Comunicatul…

- Dupa «pompa» cu care a fost primit la palatul Buckingham, Donald Trump și-a mai indulcit declarațiile acide facute inaintea vizitei la adresa unor oameni politici britanici. Marți, președintele american, deja pe un ton conciliant, la intalnirea cu Theresa May, inca premier, i-a adus omagii pentru «talentul…

- Pentagonul analizeaza o cerere militara de trimitere a 5.000 de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu, pe fondul cresterii tensiunilor cu Iranul, au declarat miercuri doi oficiali americani sub protectia anonimatului, informeaza joi Reuters potrivit Agerpres. In luna mai retorica agresiva…

- Un cetațean israelian a fost reținut dupa ce l-a scuipat pe ambasadorul polonez în Israel, a anunțat miercuri poliția israeliana, pe fondul relațiilor tensionate dintre cele doua țari, scrie AFP.Diplomatul, Marek Magierowski, se afla în mașina sa când un barbat s-a apropiat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a trei inculpati, pentru savarsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, fals privind identitatea, fals intelectual si fals in documente oficiale…

- Gruparea National Thowheeth Jama’ath este responsabila pentru seria de atentate teroriste comise in ziua de Paște, in Sri Lanka, au anunțat oficialii, care recunosc ca au fost avertizați cu doua saptamani inainte in legatura cu atacurile teroriste, relateaza The Guardian. Pana acum, nicio grupare terorista…