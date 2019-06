Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de Duminica Rusaliilor sunt ”Moșii de vara”, sarbatoare dedicate pomeniri morților. Cu aceasta ocazie, in toate bisericile ortodoxe se vor oficia Sfinte Liturghii, urmate de slujbe de pomenire a...

- Mosii de vara 2019. Sambata, 15 iunie, sunt Mosii de vara. Aceasta este una dintre cele mai importante sarbatori inchinate celor plecati dintre noi, care are loc inainte de Rusalii si in care rudele dau de pomana pentru sufletele celor adormiti.

- In perioada 15-17 iunie 2019, la Targoviste, are loc Targul de Rusalii, editia a VI-a, eveniment menit sa aduca din lumea satului traditional, in inima orasului, una din cele mai importante sarbatori - Mosii de Vara.

- In Sambata inainte de Rusalii, calendarul ortodox anunta sarbatoare mare: Moșii de Vara sau Sambata Morților. Pe langa rugaciunile pentru sufletul morților care se fac la slujbele de pomenire, exista o rugaciune puternica pe care orice credincios trebuie sa o rosteasca de Moșii de Vara.

- In ziua Moșilor de vara, credincioșii trebuie sa dea de poamna vase de lut, cani, vase de lemn, impodobite cu flori si umplute cu lapte, vin sau apa. In unele zone ale țarii se dau de pomana cireșe și capșuni. Ceea ce se imparte trebuie sa fie proaspat. Traditia spune ca incepand din…

- Calendar ortodox 20 aprilie. Sambata lui Lazar sau Moșii de Florii. Rostește rugaciunea sufletului necajit in aceasta zi pentru a alunga tristețile, necazurile și a atrage Lumina in sufletul tau.

- CHISINAU, 20 apr — Sputnik. Sâmbata lui Lazar precede Duminica Floriilor. În aceasta zi, Iisus Hristos a savârșit o noua minune. La înviat pe Lazar la patru zile de la moarte. Învierea lui Lazar semnifica învierea viitoare a neamului omenesc. Pomenirea…

