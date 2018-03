Stiri pe aceeasi tema

- Accident extrem de grav sambata seara, pe DN 6, intre Gavojdia și Lugojel. Au fost implicate 3 mașini și sunt nu mai puțin de 11 victime, din care 3 copii! Traficul este blocat pe ambele sensuri.

- Retelele sociale si platformele digitale trebuie sa garanteze ''o protectie totala a vietii private'' a cetatenilor, insista tarile Uniunii Europene in concluziile pe care urmeaza sa le adopte joi in cadrul unui summit la Bruxelles, in plin scandal privind folosirea datelor a milioane de utilizatori…

- Autoritatile din Turburea, Gorj, a inceput lucrarile la o groapa de gunoi de grajd. Fondurile provin de la Banca Mondiala. Ion Barca, edilul din Turburea, a spus ca viitoarea groapa de gunoi este amplasata in mijlocul comunei, la 500 de ...

- Peste 50 de copii au fost intoxicati cu gaze toxice provenite de la un depozit de deseuri poluante din apropierea Moscovei, incidentul provocand o furie de o rara virulenta a unor locuitori fata de autoritatile ruse, acuzate de indiferenta fata de aceasta situatie.

- Autoritatile din Turburea au inceput lucrarile la o platforma de gunoi de grajd. Fondurile provin de la Banca Mondiala. Ion Barca, edilul din Turburea, a spus ca viitoarea groapa de gunoi este amplasata in mijlocul comunei, la 500 de metri de ultima casa. Potrivit pimarului, APIA nu va mai acorda subventii…

- Tomberoane cu gunoi instalate la doi pasi de gradinite si scoli. Este peisajul pe care-l putem vedea in Capitala. Cei de la "Autosalubritate" au la dispoziție o luna sa gaseasca soluții, potrivit unei dispoziții a primarului interimar, Silvia Radu.

- Giovanni Papini (1881 - 1956) in vizita la Lenin - Moscova, 3 iulie, 1923 Giovanni Papini (1881 - 1956) in vizita la Lenin - Moscova, 3 iulie, 1923 In sfarsit, am reusit. Venisem in Rusia numai ca sa cunosc pe acest om si nu voiam sa plec fara sa-l fi auzit vorbind. Mi se pare ca e genul sau unul din…

- Dupa ce au fost invinși de Lyon in meciul tur din optimile Ligii Europa de la Moscova (0-1), ȚSKA a reușit sa rastoarne incredibil soarta calificarii. Echipa antrenorului belarus Viktor Goncharenko s-a impus in deplasare cu scorul de 3-2 și a obținut dreptul de a evolua in sferturile competiției.

- Un laureat al premiului Nobel pentru Chimie a fost gasit in timp ce se plimba confuz la o groapa de gunoi, la cateva sute de metri de masina in care sotia sa zacea fara suflare, scrie digi24.ro.Autoritatile americane investigheaza un caz bizar.

- Iarna nu vrea sa paraseasca Moscova. Locuitorii capitalei Rusiei se confrunta cu ninsori abundente. Din aceasta cauza, autoritatile le-au recomandat oamenilor sa-si lase masinile acasa si sa circule cu transportul public.Vremea rea a afectat si traficul aerian.

- S-au mutat din oraș ca sa scape de poluarea și de galagia din oraș, dar au nimerit langa adevarate gropi de gunoi. Localitațile limitrofe Timișoarei se dezvolta pe zi ce trece, iar constructorii par sa nu țina cont de ce lasa in urma. Autoritațile vor sa le vina de hac cu camere de supraveghere. Intre…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat, vineri, ca un incendiu a izbucnit in interiorul unei hale situate pe strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni din judetul Ilfov. Suprafata pe care se manifesta incendiul este de…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, in interiorul unei hale aflate in apropiere de groapa de gunoi Rudeni din judetul Ilfov, in interior aflandu-se substante inflamabile. ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca incendiul a fost localizat, neexistand victime.

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat, in cadrul sedintei de lucru de miercuri de la Manastirea Danilov din Moscova, propunerea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, presedintele Departamentului pentru Relatii Bisericesti Externe al Patriarhiei Moscovei, de introducere in calendarul local…

- Un reprezentant al poliției antiteroriste britanice a confirmat, oficial, informația potrivit caruia spionul rus Serghei Skripal și fiica sa au fost victimele unui atac deliberat cu gaz iritant, scrie presa internaționala. In cadrul unei conferințe de presa, seful politiei antiteroriste Mark Rowley…

- Rusia analizeaza posibilitatea denuntarii Conventiei Europene a Drepturilor Omului si incetarii cooperarii sale cu Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), in cazul in care linia antiruseasca a deciziilor judecatoresti nu va fi corectata, au declarat joi surse guvernamentale pentru RIA Novosti."Autoritatile…

- PSD doreste ca viitorul spital sa se invecineze cu Padurea Dumbrava si sa fie amplasat pe Calea Poplacii, si nu pe Drumul Hotilor, unde ar avea in apropiere o groapa de gunoi, autostrada, aeroportul si o zona industriala, potrivit unui comunicat de presa remis joi Agerpres. "Precizam faptul ca Primaria…

- Un baiețel de patru ani din Rusia a murit dupa ce a ieșit in toiul nopții afara, unde temperatura inregistrata era de -20 de grade Celsius. Bogdan, un copil in varsta de patru ani care suferea de somnambulism, a ieșit afara din casa pe timpul nopții, purtand doar o pereche de pijamale subțiri, potrivit siberiantimes.com.…

- Gerul de afara, dar și zapada consistenta nu o țin in casa pe Andreea Banica. Cantareața a vrut sa le ofere un moment de bucurie celor doi copii ai sai și i-a scos la o plimbare cu saniuța prin nameți.

- Cu trei zile inainte de martisor, a venit si iarna. Autoritațile sunt in alerta pentru salvarea celor inzapeziti, insa, din pacate, citiva oameni au murit. Nici in Capitala lucrurile nu sunt mai bune.

- Un cititor ne-a trimis cateva poze cu un cetatean care taie nestingherit din Crang (zona restaurantului MAX). Pozele au fost facute astazi - sambate 24 februarie 2018 in jurul orei 15:00. Deocamdata autoritatile nu au spus nimic depsre acest lucru, iar la Ocolul Sivlic Buzau nu raspunde nimeni.

- O fetita de trei ani din Moscova a murit dupa ce a fost uitata afara de educatoare. In acest caz, a fost deschis dosar penal. "Educatoarea si dadaca au observat lipsa copilului cand au revenit de la plimbare.

- Locuitorii din Moscova nemulțumiți ca strazile și trotuarele nu sunt deszapezite spun ca au gasit o soluție ingenioasa pentru ca muncitorii care se ocupa cu asta sa ajunga și pe strada lor.

- Locuitorii satului Ghidichici, impreuna cu preotul Maxim Melinti, iși doresc ca autoritațile sa le ofere autobuze noi, astfel aceștia au creat o petiție online pentru a se face auzuți. In urma imaginilor postate anterior, se vede cat de grava este situația rutei de autobuz pe linia nr.46.

- Fara cheltuieli inutile pe studii de fezabilitate si licitatii pentru achizitionarea unor cosuri de gunoi si cu un buget „low cost”, Primaria Petris a amplasat in localitate mai multe recipiente reciclate, transformate in pubele stradale, alaturi de care sta atasat cate un panou pe care scrie: …

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Primele imagini cu accidentul cumplit ce a avut loc in apropiere de Moscova au ajuns pe internet. Un avion rusesc al companiei Saratov Airlines, la bordul caruia se aflau 65 de pasageri și șase membri ai echipajului, s-a prabușit. Serviciile de intervenție au gasit trupurile neinsuflețite…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit astazi la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today, citate de Mediafax. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase…

- Moscova si regiunile de langa capitala Rusiei au consemnat ninsori record in weekend, autoritatile solicitand ajutorul armatei, scrie Moscow Times. O persoana a murit si cel putin cinci au fost ranite de "furtuna secolului".

- Pilotul rus s-a catapultat, insa a fost ucis in cursul confruntarilor cu insurgentii islamisti, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova si Observatorul sirian pentru Drepturile Omului, informeaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax. Gruparea militanta a revendicat doborarea aeronavei…

- Un avion militar rus a fost doborât ieri în Siria, responsabilitatea pentru aceasta acțiune fiind revendicata de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o grupare militanta formata în urma fuziunii mai multor organizații islamiste, inclusiv Frontul Nusra, fosta ramura siriana a rețelei teroriste…

- Un adevarat focar de infecție a rasarit la marginea satului Sebeșel din comuna Sasciori, unde la aproximativ 100 de metri de casele oamenilor, a fost improvizata, chiar de catre primarie, o groapa de gunoi. Un localnic de pe valea Beiului ne-a trimis mai multe imagini foto video, insoțite de un mesaj…

- Asasinarea cu sange rece, cu o arma automata, a unui tanar in varsta de 17 ani, sub ochii unor copii in varsta de sase ani, bulverseaza Amsterdamul, un oras tolerant in privinta drogurilor, in care se poarta un crud razboi intre ganguri, scrie digi24.ro.

- Incendiu de proportii la o locuinta din judetul Vaslui. Doi copii, unul de trei ani si celalalt de doar un an si opt luni, au fost lasati nesupravegheati in casa, si au ajuns cu arsuri grave la spital. A fost nevoie de interventia unui elicopter SMURD. Medicii sunt rezervati in prinvinta sanselor…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut de politie, duminica, la scurt timp dupa ce s-a alaturat unei manifestatii la Moscova. "Am fost retinut. Asta nu inseamna nimic. Veniti la Tverskaia. Nu iesiti pentru mine, ci pentru voi si pentru viitorul vostru", a scris Navalnii…

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Stapanul le-a abandonat, iar amenzile pe care le-a primit nu l-au facut sa-si schimbe atitudinea, informeaza Romania TV. Citeste si Profesoara acuzata ca ar fi agresat un elev. Politia si Inspectoratul Scolar ancheteaza cazul El continua sa isi lase animalele libere, chiar daca tot…

- Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania, a facut o marturisire șocanta, explicand ce vrea sa se intample cu el dupa ce va inceta din viața. Leon Danaila, care este și senator și a fost amendat de CNCD , a marturisit, intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Evenimentul Zilei…

- Apa fluviului Sena se ridica la cel putin 3,3 metri deasupra nivelului normal, scrie BBC. Locuitorii din Paris au fost sfatuiti sa ”isi ia masuri de precautie extreme”, dupa ce nivelul Senei a crescut cu 3 metri fata de limita normala, iar apele fluviului s-au revarsat pe strazi. Autoritatile au inchis…

- Dupa ce un cetațean a postat o groapa ilegala de gunoi de pe raza comunei Turburea, pe o rețea de socializare, acuzand ca autoritațile ar fi dispus ca deșeurile sa fie ingropate in zone mai greu accesibile, Garda de Mediu Gorj nedeplasandu-se la verificari, un alt depozit similar a fost fotografiat…

- Autoritațile județene vin cu un ultim termen pentru administratorul gropii ecologice de la Tarpiu, Vitalia, pentru a moderniza depozitul și a aduce utilaje care sa reduca cantitatea de gunoaie care ajung in celula 1. In caz contrar, autoritațile județene se gandesc sa ceara in instanța rezilierea contractului.…

- Mai mulți oligarhi ruși ar urma sa fie trecuți pe lista sancțiunilor SUA, din cauza relațiilor de prietenie cu Vladimir Putin, a implicarii in alegerile prezindențiale din anul 2016 sau din cauza sprijinirii unor interese ruse, scrie Bloomberg . Trezoreria SUA trebuie sa finalizeze lista pana pe 29…

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. Vedeta i-a amenințat cu procesul! Ce i-au promis sefii de la Kanal D. Potrivit cancan.ro, Surse din apropierea vedetei au dezvaluit ca intalnirea dintre Gabriela Cristea…

- Autoritațile locale din Turburea sunt acuzate, pe o rețea de socializare, de cetațeni ai localitații, ca, in loc sa duca gunoaiele la Salubris Jupanești, ori la Polaris, le arunca direct pe malul raului care traverseaza comuna. Gunoaiele respective ar fi colectate periodic de la cetațeni intr-o…

- Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney. Ultima data cand in zona a fost inregistrat o temperatura mai ridicata, de 47,8 grade Celsius, a fost in anul 1939. Organizatorii turneului international de tenis de la Sydney au intrerupt meciurile in jurul…

- Un accident rutier s-a produs vineri seara pe DJ 202, in afara municipiului Ramnicu Sarat. Potrivit poliției, patru copii au fost raniți dupa coliziunea dintre un autoturism și un atelaj condus de un caruțaș aflat sub influența bauturilor alcoolice. Din primele verificari ale polițiștilor, un conducator…

- Un grac accident rutier s-a produs in jurul orei 18.00 pe DJ 202, in afara municipiului Rm.Sarat. Din primele verificari, un conducator auto de 33 de ani, din Vrancea, care circula pe DJ 202 pe directia Rm.Sarat catre Puiesti, in afara Rm.Sarat, a acrosat un atelaj nesemnalizat corespunzator condus…

- Pe strada Zavoaie, intre fosta groapa de gunoi și raul Bistrița, sunt instalate 7 corturi ce adapostesc aproape 20 de suflete de copii, din care cel mai mic este o fetița de doar 3 saptamani.

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Daniel Nigro, comisar al Departamentului de Pompieri din…