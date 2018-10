Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi politicieni europeni, printre care si Dacian Ciolos, presedintele Miscarii Romania Impreuna, au lansat un nou proiect care isi propune sa-i mobilizeze pe cetateni impotriva populistilor care par sa castige tot mai mult teren pe batranul continent. "Sa trezim Europa!", este sloganul…

- Comentand pentru agentia de presa Ansa situatia politica din Italia si afirmatia Ligii lui Matteo Salvini, slovenul Maros Sefcovici, vicepresedinte al Comsiei UE si candidat de elita in grupul Socialistilor si Democratilor (S&D) in vederea alegerilor europene pentru conducerea executivului Uniunii,…

- Americanii l-au ales pe Trump. Nimeni altcineva nu a facut-o. Ei s-au coborat la nivelul lui. Masculii albi creștini care iși pierd locul in cadrul ordinii sociale au decis ca vor face orice pentru a se salva - și ia mai da-o naibii de moralitate. Au facut un targ cu diavolul in deplina cunoștința de…

- Ceea ce-i unește cu adevarat pe dl Bannon și dl Orban nu este numai faptul ca ei vad Uniunea Europeana ca pe un inamic ce trebuie anihilat, ci și credința lor comuna ca revolta populista poate și trebuie sa fie o revoluție culturala. Mentorul politic al dlui Bannon, publicistul de extrema dreapta Andrew…

- Un crescator de animale din Alba alaturi de alte familii din mai multe țari cheama Uniunea Europeana in instanța acuzand-o ca ii ruineaza afacerea. Vlad Petru din Calene (Cugir) spune ca instituțiile europene ar trebui sa faca mai multe pentru oamenii care sufera din cauza schimbarilor climatice. Acțiunea…

- Referindu-se la faptul ca democrații se opun in Congres aprobarii unui buget de 25 de miliarde de dolari pentru construcția celebrului zid care sa blocheze migrația ilegala intre Mexic și SUA, președintele Trump a lansat o bomba nu numai mediatica cat și politica. 'Daca nu primesc banii pentru acel…

- Reprezentantul permanent al Romaniei pe langa UE, Luminita Odobescu, a gazduit, miercuri, reuniunea Grupului Ambasadorilor Francofoni la Bruxelles (GAF-B), care a avut ca tema perspectivele Uniunii Economice si Monetare si l-a avut ca invitat special pe comisarul european pentru afaceri economice…

- Matteo Salvini a fost clar: "Cand nava Diciotti a Pazei de Coasta va ajunge in Italia, cine va debarca o va face pentru a merge la inchisoare". In vizorul guvernului, cu Toninelli in frunte, sunt doi migranti "scandalagii" care au starnit revolta pe nava Vos Thalassa, facand-o sa schimbe ruta. Salvini…