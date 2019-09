Moscova vrea să îşi retragă arsenalul sovietic din Transnistria "In ceea ce priveste termenele, lucrarile pregatitoare vor dura aproximativ un an pentru a putea pune (acordul anterior) pe hartie si a pregati masuri concrete. Avem nevoie de contacte intre militari si suntem pregatiti pentru asta", a spus Lavrov in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau moldovean Nicu Popescu. Seful diplomatiei ruse a mai declarat ca a discutat cu Nicu Popescu despre actiunile necesare pentru incheierea retragerii arsenalului, problema cu care cele doua tari se confrunta de mai bine de 20 de ani, informeaza Agerpres.



Retragerea "presupune furnizarea echipamentului…

Sursa articol si foto: rtv.net

