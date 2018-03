Stiri pe aceeasi tema

- Replicile taioase intre Moscova si Londra continua, in contextul otravirii unui fost agent rus exilat in Marea Britanie cu o substanta neurotoxica, ministrul rus de Externe ameninand ca va pune in aplicare principiul reciprocitatii. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a amenintat, miercuri,…

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters. Lucratori de la ambasada le-au facut cu…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson considera ”covarsitor de probabil” ca presedintele rus Vladimir Putin a ordonat sa se foloseasca agentul neutotoxic novicioc impotriva fostului spion rus Serghei Skropal in orasul englezesc Salisbury, o acuzatie pe care Kremlinul a respins-o imediat drept…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Aflat la conducerea Rusiei din 1999 pana in prezent, Putin și-a atras numeroși critici, unii mai vocali decat alții, iar presa internaționala scrie ca o parte dintre aceștia și-au gasit sfarșitul in mod suspect. Au fost cazuri de sinucideri in circumstanțe bizare, de crime in plina strada sau de otraviri…

- "Nu vom tolera niciodata ca Guvernul Rusiei sa ameninte vietile cetatenilor britanici sau a persoanelor care locuiesc pe teritoriul britanic. Am fost reasigurati de sprijinul primit de la aliatii nostri din intreaga lume", a declarat May, in cadrul unui congres al Partidului Conservator din Marea…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters, preluate de

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei.Kremlinul a promis joi…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei. Raspuns de la Kremlin …

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca acuzatiile Guvernului britanic cu privire la implicarea directa a presedintelui rus Vladimir Putin in atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus sunt impardonabile, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Aceasta riposta va fi 'bine gandita' si 'va corespunde in totalitate intereselor tarii noastre', a afirmat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-o conferinta de presa. Aflat la Astana, in capitala Kazahstanului, pentru o reuniune cu privire la Siria, seful diplomatiei…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu novocioc, un agent neurotoxic de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei – ”singura explicatie plauzibila”, relateaza BBC…

- Intrebat de presa din Rusia daca expulzarile vor avea loc, Lavrov a spus: "Absolut. In curand. Va promit”. De asemenea, Lavrov a sustinut ca abordarea Marii Britanii este un rezultat al problemelor Guvernului in privinta Brexitului. Conform rapoartelor, ministrul rus de Externe ar fi…

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…

- Scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea Britanie, dupa ce Theresa May, dar si membri ai organizatiilor internationale UE si NATO au condamnat actiunile Rusiei, vazuta ca fiind responsabila de…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza la scandalul dintre Marea Britanie si Rusia, generat de otravirea unui fost spion rus pe teritoriul britanic."Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act ostil' care…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP.

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Rusia recomanda Marii Britanii sa nu o amenințe, pentru ca este ”o putere nucleara”. Administrația de la Kremlin a atenționat, marți seara, Marea Britanie, sa nu amenințe ”o putere nucleara” precum Rusia, in contextul crizei generate de atacul care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Referindu-se…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se face vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, pe 4 martie, adauga postul britanic. Ambasadorul rus la Londra a fost convocat sa spuna daca a fost vorba despre ”o actiune directa a statului rus” sau daca a fost…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este 'pe deplin convins' de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA. 'Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate de Rusia, a declarat May in fata parlamentarilor, potrivit BBC.Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se afce vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei…

- Theresa May spune ca Rusia este „foarte probabil“ vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, fostul spion rus aflat in stare grava la spital, alaturi de fiica lui. Premierul britanic a facut aceste acuzații, luni, in Parlamentul britanic. Theresa May a mai spus ca ambasadroul rus la Londra a fost chemat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sfatuit, luni, Londra sa-si ”clarifice lucrurile” cu privire la otravirea fostului agent dublu rus in Anglia inainte de orice discutie cu Moscova pe aceasta tema, relateaza AFP.Intrebat de BBC despre o eventuala responsabilitate a Rusiei in otravirea lui…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…