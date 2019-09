Stiri pe aceeasi tema

- In Buriatia, in noaptea de 19 septembrie, un grup de mascați l-a rapit pe șamanul yakut Alexander Gabișev, plecat spre Moscova pentru a-l ”exorciza” și alunga pe Putin de la Kremlin. Potrivit unui corespondent al Sibir.Realii, care a discutat cu unul dintre susținatorii șamanului, in cursul noptii,…

- Intr-un discurs sustinut la un forum economic din Extremul Orient din Rusia, Putin s-a declarat ingrijorat de discutiile purtate de SUA cu privire la instalarea de rachete in Japonia si Coreea de Sud, o desfasurare despre care a spus ca ar acoperi parti din teritoriul rus. Citeste si Incepe…

- De 9 zile astept reactia Chisinaului si Bucurestiului (Guvern,societate civila, presa, partide politice etc) la aceasta intoxicatie si propadanda. Reactia este ZERO. In stire Rusia spune cu text deschis ca orasul Chisinau si Moldova au fost “eliberate” de ocupatia romano-germana.…

- Kremlinul a apreciat drept „justificata” fermitatea cu care fortele de ordine au dispersat manifestatiile care se desfasoara la Moscova de la mijlocul lunii iulie pentru a solicita alegeri libere - demonstratii marcate de numeroase arestari - respingand totodata orice fel de „criza politica” in Rusia.

- Zeci de mii de persoane protesteaza la Moscova, guvernantii raspund dur. Pentru ca este vorba de mai mult decat niste alegeri locale. Autoritatile ruse sunt ingrijorate si tematoare. Nu fara motiv, crede Miodrag Soric.

- Serviciul Federal pentru supravegherea comunicațiilor și mass media, Roskomnadzor, a cerut Google sa inceteze sa mai promoveze ”evenimente ilegale” pe platforma sa video, YouTube, relateaza Reuters. Aproximativ 50.000 de persoane s-au adunat sambata la Moscova pentru a protesta fața de excluderea candidaților…

- Un important politician din randul opozitiei, Ilia Yasin, care a fost arestat in timpul protestelor, a fost retinut in custodie pentru o perioada de zece zile. Interzicerea de catre autoritati a participarii acestuia si a mai multor politicieni din opozitie la alegerile municipale din capitala rusa,…

- „Matteo Salvini a fost mult timp mandru de legaturile sale cu Kremlinul (…) Dar acum apropierea de Moscova il poate costa foarte scump”, scrie Tages-Anzeiger. „Este inca neclar daca neplacerile care il amenința sunt legate de naivitatea sa politica sau de lacomia criminala de partid. Ambele interpretari…