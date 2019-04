Șeful Comitetului Dumei de Stat pentru Relatia cu CSI, Leonid Kalasnikov, a confirmat pentru Kommersant ca "un astfel de decret ar putea fi semnat imediat dupa alegerile din Ucraina". Se preconizeaza ca decretul va permite ca locuitorii din autoproclamatele republici Donetk si Luhansk sa poata obține pașapoarte rusești fara examenele obligatorii in astfel de cazuri și, in plus, fara a mai fi nevoie sa respecte cerința de a fi locuit in Rusia o perioada de cel putin cinci ani, asa cum prevede acum legislatia rusa.

O sursa apropiata de conducerea separatista din Donetk a explicat ca principala…