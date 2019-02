Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii ruși au aprobat in prima lectura legi care interzic raspandirea de știri false online și pedepsesc pe cei care ofenseaza autoritațile cu pana la 15 zile de inchisoare, scrie Europa Libera. Opoziția susține ca actele normatice vizeaza in fapt lupta cu disidența. Prima lege impune amenda…

- Presedintele Ucrainei a semnat sambata legea prin care i se cere Bisericii Ortodoxe Ucrainene sa-si modifice denumirea pentru a arata in mod explicit afilierea ei la Rusia si la Patriarhia Moscovei, informeaza Unian si dpa.Vezi și: SONDAJ CURS - Cat de mulțumiți sunt romanii de activitatea…

- Parlamentarii ucraineni au votat joi o lege care ar putea obliga Biserica sustinuta de Moscova in Ucraina sa adauge la denumirea sa termenul ''rusa'', numindu-se astfel 'Biserica Ortodoxa Rusa din Ucraina', lege ce are drept scop diminuarea influentei preotilor pe care autoritatile…

- Desi unii se asteptau (macar) la interventii ale alesilor social-democrati pe tema grandiosului proiect initiat de primarul Gheorghe Falca, documentul a fost aprobat cu unanimitate in sedinta CLM de joi, fara ca cineva sa exprime vreun punct de vedere critic pe marginea subiectului. Au existat totusi…

- Un proiect de lege propune ca locuințele noi construite sa nu mai fie recepționate fara a avea branșamentele definitive la utilitați. Legea vine in ideea in care mai multe imobile au luat foc sau au fost distruse din cauza lucrarilor nefinalizate de construcție. Parlamentarii au inițiat un proiect legislativ…

- Parlamentarii propun modificarea legii privind finanțarea activitații partidelor politice si a campaniilor electorale. O propunere legislativa inregistrata recent la Senat prevede ca toate donatiile peste un salariu minim pe economie sa fie publicate, iar subvenția de la bugetul de stat sa fie suspendata…

- Peruanii au aprobat duminica prin referendum interzicerea realegerii membrilor actualului Congres (parlament unicameral), una din cele patru reforme constitutionale anticoruptie propuse de presedintele Martin Vizcarra, relateaza AFP. Conform rezultatelor oficiale provizorii dupa numararea a 55,69% din…

- SummaryChisinau (IPN)Parlamentul Republicii Moldova este compus din 101 deputati, 50 alesi in circumscriptia nationala, in baza votului reprezentarii proportionale, si 51 alesi in circumscriptiile uninominale, in baza votului majoritar, cate unul de la fiecare circumscriptie.