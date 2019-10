Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse avansau miercuri in nord-estul Siriei, pentru a se asigura de plecarea tuturor fortelor kurde dintr-o lunga zona la frontiera cu Turcia, in cadrul punerii in aplicare a unui acord incheiat intre Moscova si Ankara, relateaza AFP potrivit news.roAceste forte ruse, deja prezente…

- Rusia si Siria vor trimite trupe in nord-estul Siriei pentru a-i indeparta pe membrii militiilor kurde YPG și armele acestora de la granița cu Turcia, in cadrul unui acord convenit marți, pe care Moscova și Ankara il considera un triumf, potrivit Reuters, scrie Mediafax.La cateva ore dupa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat astazi, intr-un interviu acordat posturilor de televiziune RT, Arabik Sky News si Al Arabiya, ca toate fortele militare straine aflate in prezent in Siria trebuie sa se retraga din aceasta tara. Liderul de la Kremlin susține ca acestea opereaza fara autorizarea…

- Toate fortele militare straine aflate in prezent in Siria care opereaza fara autorizarea guvernului presedintelui Bashar al-Assad trebuie sa se retraga din aceasta tara, a declarat sambata presedintele Rusiei, Vladimir Putin, informeaza EFE. "Toti cei care se afla ilegal pe teritoriul…

- Operatiunea turca in Siria risca sa trezeasca amenintarea Statului Islamic, avertizeaza Putin si promite sa mobilizeze ”resursele serviciilor speciale pentru a contracara emergenta acestei noi amenintari”. Mii de combatanti SI detinuti de kurzi ar putea sa ajunga liberi, iar ”aceasta este…

- Președintele rus, Vladimir Putin a avertizat astazi ca militanții statului islamic deținuți in nord-estul Siriei ar putea scapa ca urmare a unei operațiuni militare turcești acolo, a informat agenția de știri Interfax, potrivit Reuters. Ofensiva turca impotriva forțelor kurde aliate ale SUA, din nord-estul…

- Ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer se intalneste luni, la Washington, cu omologul sau american Mark Esper intr-o tentativa de stabilizare a relatiilor dintre SUA si Germania prin intensificarea cooperarii militare, relateaza dpa. Aceasta este prima vizita oficiala efectuata…

- Cei doi lideri s-au intalnit de cateva zeci de ori in ultimii ani, iar pe plan militar Rusia si Israelul au colaborat pentru a evita ciocniri accidentale in Siria, unde Israelul sustine ca realizeaza atacuri asupra tintelor iraniene pentru a opri Teheranul sa isi stabileasca o prezenta militara.…