- Kremlinul i-a acuzat luni pe politicienii din Ucraina ca se folosesc de crearea noii Biserici Ortodoxe Ucrainene independente de Moscova in scopuri politice, relateaza Reuters. Ucraina l-a ales sambata pe liderul unei noi biserici ortodoxe nationale, marcand o despartire istorica de Rusia. Decizia este…

- Rusia este gata sa discute despre inspectii reciproce cu SUA pentru a salva Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a anuntat vineri Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, informeaza RIA Novosti si Reuters. Saptamana trecuta, Washingtonul a declarat ca Rusia trebuie sa-si dezafecteze…

- Maria Butina, rusoaica arestata in SUA in luna iulie si acuzata de spionaj in favoarea Moscovei, a pledat joi vinovata in fata instantei de judecata americane, relateaza agentiile Reuters si EFE.In varsta de 30 de ani si venita in SUA ca studenta, Maria Butina a recunoscut acum, in cadrul…

- Departamentul american al Justitiei a acuzat o cetateana a Federatiei Ruse ca a jucat un rol-cheie intr-un plan sustinut de Kremlin care viza purtarea unui „razboi al informatiilor“ contra Statelor Unite, inclusiv sa influenteze campania alegerilor de la jumatate de mandat de luna viitoare, relateaza…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, a declarat marti, 16 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa, ca Moscova nu va sprijini niciun partid politic in parlamentarele din Republica Moldova, din 24 februarie 2019.

- Rusia ar putea extinde utilizarea rublei in tranzactiile internationale, dar este putin probabil sa interzica dolarul SUA, a afirmat, la New Delhi, Andrei Kostin, directorul general al bancii rusesti de stat VTB, transmite Reuters. "O utilizare mai extinsa a rublei ar majora afacerile bancilor…

- Administratia Trump a impus joi sanctiuni armatei chineze pentru ca a cumparat avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, incalcand sanctiunile americane impuse Moscovei pentru presupusul amestec in alegerile din SUA, din 2016. De asemenea, administratia americana a inclus pe lista neagra 33…