Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare rus a fost trimis pentru interceptarea unei aeronave de recunoastere americane, deasupra Marii Baltice, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.

- Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat joi ca un avion de vanatoare Suhoi Su-27 a interceptat o aeronava suedeza de recunoastere care zbura cu transponderul oprit deasupra Marii Baltice, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Rusia urmarește sa înființeze o baza aeriana pe o insula venezueleana din Caraibe pentru a gazdui bombardiere nucleare, cu scopul de a avea o prezența militara permanenta în America Latina și a transmite un mesaj direct Statelor Unite. Informația a fost dezvaluita de publicația…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci festiv de hochei alaturi de politicieni si vedete ale sportului, scrie Daily Mail.Citește și: SURSE - Crin Antonescu, scos din joc de Ludovic Orban: incepe RAZBOIUL in interiorul PNL Putin, in varsta de 66 de ani, s-a echipat complet…

- Fostul șef al Direcției principale a Statului Major General al Rusiei (cunoscuta și sub denumirea de GRU), Igor Sergun, a murit in Liban, nu langa Moscova, cum a susținut Ministerul rus al Apararii. Decllarația a fost facuta in timpul interogatoriului la FBI de catre Michael Flynn, fost consilier de…

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- Ministerul rus al Apararii a furnizat detalii cu privire la interceptarea unui avion american de spionaj de catre un Su-27 deasupra Marii Negre. Totodata, responsabilii din domeniul rus al apararii au dezmințit declarația americanilor ca avionul de lupta rusesc s-a apropiat de avionul american intr-un…

- Abordarea conflictuala a Aliantei Nord-Atlantice fata de Rusia risca sa genereze o noua cursa a inarmarii, afirma Aleksandr Grusko, adjunct al ministrului rus al Apararii, avertizand ca situatia Europei ar putea fi asemanatoare cu cea din perioada Razboiului Rece, informeaza mediafax. "Astazi,…