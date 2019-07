Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a legat posibilitatea unei intalniri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski de inceperea negocierilor directe intre Kiev si rebelii separatisti prorusi din Donbas, informeaza luni agentia de presa ucraineana Unian.'In relatiile internationale,…

- În timpul întâlnirii din Japonia, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, vor discuta despre solutionarea situatiei din Ucraina, situatia în jurul Iranului si sprijinirea procesului de pace din Siria, a anuntat consilierul presedintelui rus,…

- Enel Rusia, subsidiara a celei mai mari companii de utilitati din Europa, Enel SpA, a anuntat ca board-ul sau a acceptat vanzarea termocentralei Reftinskaya GRES catre Kuzbassenergo, detinuta de Siberian Generating Company (SUEK), valoarea tranzactiei fiind de aproximativ 21 de

- Trump a precizat ca a discutat cu omologul sau rus subiecte precum Coreea de Nord, Ucraina si Venezuela, dar si despre comert si arme nucleare. In aceleasi mesaje, el a precizat ca au discutat despre ancheta americana privind implicarea Rusiei in sistemul politic american, inclusiv in alegerile…

- Decretul prezidențial al presedintelui rus Vladimir Putin privind eliberarea in regim simplificat de cetatenii pentru locuitorii din Donbasul ocupat este o incalcare flagranta a acordurilor de la Minsk, a declarat Vladimir Elcenko, reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, la o reuniune extraordinara…

- Ucraina a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa actioneze pentru a se opune deciziei presedintelui Vladimir Putin de a acorda pasapoarte rusesti locuitorilor din regiunea de est a Ucrainei, controlata de separatistii pro-rusi, transmite AFP. Ambasadorul Ucrainei la Natiunile Unite Volodimir…

- Autoritațile ucrainene au cerut președintelui Consiliului de Securitate al ONU sa convoace o intrunire de urgența in legatura cu decizia lui Vladimir Putin, presedintele Rusiei, de simplificare a eliberarii de cetațenii ruse locuitorilor din zonele controlate de forțele armate pro-ruse din Donbas, in…